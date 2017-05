Das sind die Jungs, die mit der HSV-Latte feiernd durch die Stadt zogen

Nach spannendem Relegations-Gipfel gegen Wolfsburg

+ © Privat. Nach der Nicht-Abstiegs-Party im Volksparkstadion hat Hauke Tippe (Dritter von rechts) die abgerissene Querlatte eines HSV-Tores gegen ein Stück Bundesliga-Rasen eingetauscht. © Privat.

HSV-Fan Hauke Tippe feierte mit seinen Kumpels ausgelassen den Klassenerhalt des Hamburger SV in der Bundesliga. Durch ein kurioses Tauschgeschäft kam der Kreisliga-Spieler in den Besitz der abgerissenen Latte des Relegations-Gipfels am letzten Spieltag. Eine irre Geschichte!