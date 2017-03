Messi nach Barça-Wunder gegen PSG doch noch gestoppt

Barcelona - An so einem Abend kann ja nicht alles wie am Schnürchen laufen. Lionel Messi ist nach dem historischen 6:1 über PSG doch noch ausgebremst worden.

In der Nacht des Wunders von Barcelona ist Superstar Lionel Messi letztlich doch noch gestoppt worden. Als der große Argentinier nach dem 6:1 im Achtelfinal-Rückspiel mit dem FC Barcelona gegen Paris St. Germain gegen halb eins das Stadion Camp Nou verlassen wollte, wurde sein Wagen von zahlreichen euphorischen Barça-Fans angehalten.

Die Anhänger feierten ihren Helden mit Sprechchören und lagen dabei förmlich auf dem Auto, wie in einem von Messis Freundin Antonella Roccuzzo veröffentlichten Video zu sehen ist. "Oh, mein Gott", sagte Roccuzzo, während Messi selbst ganz cool blieb. "Hier kommen wir nicht mehr weit", sagte er lapidar. Anders als zuvor Barcelona: Das 6:1 nach dem 0:4 im Hinspiel gilt für viele Fans und Experten als größtes Comeback der Fußball-Geschichte.

