Niederlage in Gladbach: FC Bayern patzt im Titelrennen – Upamecano fliegt früh

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern war bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kassierte die zweite Saisonniederlage. Der Ticker zum Nachlesen.

Update vom 18. Februar, 18.19 Uhr: Der FC Bayern kassiert seine zwei Saisonpleite. Bitter, weil die Tabellenführung nun futsch sein könnte. Trainer Nagelsmann flippte nach der Partie in den Katakomben aus und ging in die Schiedsrichter-Kabine.

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 3:2 (1:1)

Borussia Mönchengladbach: Omlin - Lainer, Itakura, Elvedi, Benebaini - Kramer, Koné - Wolf, Hofmann, Stindl - Plea FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, Blind - Kimmich - Gnabry (ab 46. Sané), Gravenberch (ab 46. Musiala) , Goretzka (ab 61. de Ligt), Davies - Müller (ab 14. Cancelo), Choupo-Moting (ab 61. Tel) Tore: 1:0 Stindl (13.), 1:1 Choupo-Moting (34.), 2:1 Hofmann (55.), 3:1 Thuram (84.), 3:2 Tel (90.+3)

+++ Fazit: Der FC Bayern kassiert eine nicht unberechtigte zweite Saisonniederlage. Zwar war das Team von Trainer Julian Nagelsmann durch den Platzverweis von Upamecano früh in Unterzahl. Letztlich aber war der Auftritt des Rekordmeisters nicht gut genug, um hier gegen eine auch bei Weitem nicht überragenden Borussia etwas Zählbares mitzunehmen. So droht nun der Verlust der Tabellenführung in der Bundesliga. +++

Der FC Bayern verliert mit 2:3 bei Borussia Mönchengladbach. © IMAGO / Revierfoto

90.+5 Minute: AUS! SCHLUSS! VORBEI! Der FC Bayern unterliegt mit 3:2 bei Borussia Mönchengladbach und kassiert so die zweite Saisonniederlage.

90.+3 Minute: TOOOOOOOOR! Tel trifft aus den Nichts! Geht doch noch was?

90. Minute: Hier dürfte nicht mehr viel passiert, auch wenn es nochmal vier Minuten obendrauf gibt.

Jamal Musiala konnte die Niederlage in Gladbach auch nicht verhindern. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

84. Minute: Tor! Die Entscheidung? Blind schlägt über den Ball, Hofmann marschiert wieder über rechts, legt dann quer zu Thuram, der cool einschiebt. 3:1 für Gladbach ...

83. Minute: Inzwischen hat der Rekordmeister wieder mehr vom Spiel. Canclo, Sané und Musiala schieben immer wieder an. Aber Zug zum Tor findet nicht statt.

75. Minute: Mal wieder ein Zeichen der Bayern! Musiala spielt Davies auf links frei, der setzt Lainer auf den Bode, jagt die Kugel dann aber übers Tor. Da war mehr drin.

68. Minute: Der Treffer schmeckt den Münchner gar nicht, das sieht man. Sie finden aktuell gar nicht mehr in ihr Spiel und den Weg nach vorne. Noch aber sind gut 20 Minuten zu spielen.

60. Minute: Die Gastgeber dominieren jetzt hier das Geschehen und spielen die Überzahl aus – der Treffer tat den Fohlen sichtlich gut. Die Bayern hängen wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen. Auf der Tribüne sitzt ein stinksauerer Oliver Kahn.

FC Bayern in Gladbach jetzt live: Wieder Rückstand! Hofmann ballert Borussia erneut in Führung

Jonas Hofmann traf für Gladbach gegen den FC Bayern. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

55. Minute: Tor! Die Gladbacher haben es wieder besser im Griff – und gehen prompt wieder in Führung. Hofmann setzt sich im Zentrum durch, schickt Plea steil und legt dann im Strafraum auf Hofmann quer, der zum 2:1 einschiebt.

49. Minute: Der Doppelwechsel zeigt sofort Wirkung! Sané und Musiala beleben das Spiel. Kimmich kommt am Strafraum mit links zum Abschluss – aber knapp drüber. Die Gladbacher ziehen sich nun zurück und überlassen den Bayern das Spiel, trotz Überzahl.

46. Minute: Doppelwechsel beim FC Bayern. Sané und Musiala kommen für Gravenberch und Gnabry.

+++ Halbzeit-Fazit: Nach 10 Minuten hatten man hier ein ganz neues Spiel, weil Upamecano nach einer Notbremse vom Platz flog – eine strittige Aktion. Kurz darauf ging Gladbach in Führung und hatte im Anschluss mehrere Möglichkeiten, zu erhöhen. Die Bayern aber versteckten sich hier nicht und spielten trotz Unterzahl mit. Choupo-Moting glich nach gut einer halben Stunden aus – und so geht es in einer aufregenden Partie mit 1:1 in die Pause. +++

45.+3 Minute: Noch einmal Aufregung! Koné und Kimmich bekämpfen sich im Strafraum, aber das war zu wenig für einen Strafstoß. Auf der Gegenseite hat Goretzka dann nochmal einen Abschluss, doch die Kugel geht knapp rechts vorbei.

45. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit gibt‘s obendrauf.

41. Minute: Trotz des Ausgleichs spielen die Gladbacher einfach weiter nach vorne! Koné fordert Sommer, der gerade so retten kann. Wilder und spektakulärer Kick im Borussia-Park. Sehen wir noch einen Treffer vor der Pause?

Eric Maxim Choupo-Moting trifft gegen Borussia Mönchengladbach zum 1:1-Ausgleich. © IMAGO/Revierfoto

FC Bayern in Gladbach jetzt live: Eric Maxim Choupo-Moting trifft zum 1:1-Ausgleich

35. Minute: TOOOOOOOOOR! Der Ausgleich! Davies hat auf links Platz, lässt Lainer stehen und bringt die Flanke flach in die Mitte, wo Choupo-Moting sich super gelöst hat und den Ball in die Maschen setzt.

32. Minute: Seit 20 Minuten haben wir hier ein ganz neues Spiel. Die Gladbacher spielen hier bei Weitem nicht überzeugend, führen aber trotzdem mit 1:0. Auch, weil die Bayern in ihren Aktionen – sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive – viel zu inkonsequent sind. Aber immerhin: Ein ansprechendes Spiel für die Zuschauer.

24. Minute: Die Bayern von der Rolle! Cancelo geht nicht energisch genug zum Ball, sodass Koné auf links durch ist. Die Münchner Defensives ist dadurch völlig offen. Koné legt quer, aber Stindl vergibt in der Mitte völlig freistehend – das muss eigentlich das 2:0.

19. Minute: Was ein Auftakt für die Bayern. Die Rote Karte gegen Upamecano darf Welz nie und nimmer geben. Kurz darauf klingelt es dann im Münchner Kasten, weil die Defensive pennt. Nagelsmann reagiert auf den Platzverweis und nimmt Rekordspieler Müller vom Feld – für ihn kommt Cancelo.

FC Bayern in Gladbach jetzt live: Doppelter FCB-Schock! Auf Rot folgt Gegentor

13. Minute: 120 Sekunde nach dem Platzverweis führt Gladbach! Hofmann führt einen Freistoß von rechts flach aus, Stindl schließt am Strafraum sirekt trocken ab - 1:0! Schock für die Bayern!

Dayotr Upamecano sieht früh die Rote Karte. © IMAGO/Revierfoto

7. Minute: Irre Szenen hier! Plea ist alleine durch, Upamecano folgt ihm. Dann kreuzt der Gladbach-Stürmer den Laufweg am Strafraum und geht zu Boden. Schiri Welz pfeift sofort und gibt Rot. Der VAR meldet sich offenbar nicht, es wird nur kurz überprüft. Aber Welz schaut sich die Szene nicht nochmal an – unfassbar! Die Bayern nur noch zu zehnt!

3. Minute: Ok, die Bayern haben Bock. Viel Zug nach vorne und direkt die erste gute Möglichkeit. Choupo-Moting spielt sich mit einer starken Bewegung frei, legt quer zu Müller, der auf Gravenberch ablegt. Leider wird dessen Schuss geblockt.

1. Minute: Anpfiff! Die Partie im Borussia-Park läuft.

FC Bayern in Gladbach jetzt live: Anpfiff! Nagelsmann bringt fünf neue Stars

Update vom 18. Februar, 15.25 Uhr: So, in wenigen Minuten geht‘s los. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Welz.

Update vom 18. Februar, 15.18 Uhr: Die Rotationsmaschine wurde von Nagelsmann ordentlich angeworfen. Ganz fünf Änderungen gibt es. „So viel rotiert haben wir nicht, es ist eine Belastungssteuerung“, sagt der FCB-Coach: „Wir haben viele Top-Spieler im Kader und denen will ich auch etwas Einsatzzeit geben.“ So startet unter anderem Thomas Müller an der Seite von Eric Maxim Choupo-Moting. Warum? „Wir wollten etwas mehr Präsenz im Strafraum haben“, so Nagelsmann: „Ich gehe davon aus, dass Gladbach eher tief stehen wird. Daher ist es gut, zwei clevere und körperlich starke Spieler vorne zu haben.“

Update vom 18. Februar, 14.51 Uhr: Kurz vor dem Anpfiff hat sich Daniel Farke bei Sky geäußert. „Wir haben gegen gute Mannschaften bislang immer ganz gut ausgesehen“, so der Borussia-Coach, der auf Marcus Thuram und Julian Weigl verzichtet. Warum? „Marcus hat die ganze Trainingswoche gefehlt. Auch bei Julian Weigl war das der Fall, der viele Einheiten verpasst hat. Ich wollte heute nur fitte Spieler auf dem Platz haben“, erklärt er.

FC Bayern in Gladbach jetzt live: Nagelsmann bringt B-Elf! Müller und Gnabry beginnen

Update vom 18. Februar, 14.37 Uhr: Jamal Musiala wird nicht in der Startelf stehen. Warum? Belastungssteuerung nach Absprache zwischen Spieler und Trainer, berichtet tz-Reporter Manuel Bonke vor Ort. Er hatte gemeinsam mit Joshua Kimmich die höchste Laufleistung des FC Bayern in Paris – sogar im hochintensiven Bereich.

Update vom 18. Februar, 14.24 Uhr: Die Aufstellung ist da! Trainer Nagelsmann wechselt ordentlich durch. Thomas Müller, Serge Gnabry, Ryan Gravenberch, Daley Blind und Alphonso Davies stehen in der Startelf.

Thomas Müller darf gegen Gladbach von Beginn an ran. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Update vom 18. Februar, 13.58 Uhr: In einer knappen halben Stunde kommt die Aufstellung des FC Bayern und von Gladbach rein! Wir sind gespannt, wie FCB-Coach Julian Nagelsmann aufstellen wird. Kingsley Coman wird wohl ausfallen. Gut möglich, dass auch Thomas Müller und Serge Gnabry dieses Mal eine Chance von Anfang an bekommen.

München/Mönchengladbach – Am 21. Spieltag reist der FC Bayern zum Auswärtsspiel zu Borussia Mönchengladbach. Nach dem Highlight-Spiel in der Champions League unter der Woche bei Paris Saint-Germain geht‘s nun in der Bundesliga wieder um Punkte.

Die Münchner wollen mit einem Dreier ihre Tabellenführung verteidigen. Womöglich bekommt ein Bayern-Star wieder die Möglichkeit von Anfang an. Die Fohlen aus Gladbach hingegen wollen selbst gewinnen, um den Anschluss an die Europapokalplätze nicht zu verlieren.

FC Bayern in Gladbach heute live: Sané-Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr. © IMAGO / Just Pictures /Ulrich Wagner /MIS

FC Bayern in Gladbach heute live: Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr

Der Klassiker aus den 70er-Jahren bietet auch heute noch Spannung. Vor allem personell, denn es ist die Rückkehr von Yann Sommer in den Borussia-Park. Achteinhalb Jahre war er der Stammkeeper der Fohlen, ehe er im Januar zum Rekordmeister wechselte. Gibt‘s einen herzlichen Empfang von den Gladbach-Fans?

Für Aufsehen sorgte im Vorfeld der Partie Leroy Sané. Der Bayern-Star erschien wiederholt verspätet an der Säbener Straße. Die Bosse und Mitspieler beobachten dieses Verhalten offenbar ganz genau. Den Abflug nach Gladbach hat er aber pünktlich geschafft. (smk)