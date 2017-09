Nagelsmanns Personalsorgen: Hoffenheim ohne Acht nach Rasgrad

Nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Braga (1:2) stehen Julian Nagelsmann und die TSG Hoffenheim in Rasgrad unter Druck. Zudem fehlen den Kraichgauern acht Spieler.

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim ist dezimiert zum Europa-League-Spiel bei Ludogorez Rasgrad gereist. Trainer Julian Nagelsmann muss im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (21.05/Sky und Sport1) in Bulgarien auf weitere Spieler verzichten. Bei der Abreise am Mittwoch fehlten nun auch die Nationalspieler Sandro Wagner (krank) und Serge Gnabry (Zerrung im Oberschenkel). Auch Benjamin Hübner (Zerrung im Oberschenkel) und Florian Grillitsch (Magen-Darm-Infekt) müssen passen.

Zuvor standen bereits unter anderen Kerem Demirbay (Faserriss am Beckenkamm), Ermin Bicakcic (Zerrung des Kreuzbandes), Nadiem Amiri (Fußprellung) und Adam Szalai (Adduktorenzerrung) als Ausfälle fest.

Die Hoffenheimer sind gegen Rasgrad bereits unter Druck. Sie hatten ihre Auftaktpartie in der Gruppe C gegen Sporting Braga zu Hause mit 1:2 verloren. Weiterer Gegner ist Istanbul Basaksehir FK.

dpa