Ex-Nationalkeeper rät FC Bayern von Yann Sommer ab – wegen einer Eigenschaft „kein Fan von ihm"

Von: Antonio José Riether

Yann Sommer ist nach der Verletzung von Manuel Neuer offenbar ein Kandidat für den FC Bayern. Der Ex-DFB-Keeper Eike Immel rät den Münchnern von dem Transfer ab.

München - Eigentlich ist Hasan Salihamidzic nach eigener Aussage „kein Freund der Winter-Transferperiode“. Nach dem Ausfall von Manuel Neuer, der sich bei einem Ski-Unfall einen Unterschenkelbruch zuzog, schließt der Sportvorstand jedoch nichts mehr aus. Nun sehen die Bayern akuten Handlungsbedarf und haben neben einer Rückkehr des verliehenen Alexander Nübel den Gladbacher Yann Sommer im Visier. Ein ehemaliger Nationaltorhüter mischte sich jüngst in die Torwartdebatte ein und riet dem FC Bayern von einer Anstellung des Schweizers ab.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 in Morges (Schweiz) Verein: Borussia Mönchengladbach (seit 2014) Profi-Stationen: FC Basel, FC Vaduz, Grasshoppers Club Zürich Länderspiele : 80 (für die Schweiz)

Yann Sommer: Gladbach-Keeper zögert noch bei aktuellem Vertragsangebot

Sommer ist einer der Leistungsträger in Mönchengladbach, seit 2014 hütet der Nationalkeeper seines Landes das Tor der „Fohlen“. Der 34-Jährige, der einst vom FC Basel an den Niederrhein wechselte, brachte die Bayern schon ein ums andere Mal an den Rande der Verzweiflung – etwa beim 1:1-Remis am vierten Spieltag dieser Saison. Nun läuft sein Vertrag schon im nächsten Sommer aus.

Ein vorzeitiger Abschied scheint angesichts der geringen restlichen Vertragslaufdauer möglich, ein Angebot zur Verlängerung seines Arbeitspapiers hat er bisher noch nicht akzeptiert. Mit dem 34-jährigen Routinier Tobias Sippel und dem 21 Jahre jungen Eigengewächs Jan Olschowsky haben die Gladbacher zudem zwei fähige Schlussmänner in den eigenen Reihen, die in dieser Saison schon zum Einsatz kamen.

Yann Sommer ist offenbar ein Kandidat beim FC Bayern. © Sammy Minkoff/imago

Yann Sommer zum FC Bayern? Seine Körpergröße wäre für Immel ein Ausschlusskriterium

Den möglichen Transfer des 34-jährigen Borussia-Keepers sieht ein Torwart-Kollege kritisch. Der ehemalige Nationaltorhüter Eike Immel sprach kürzlich mit t-online ausführlich über die Personalie und fällte ein hartes Urteil, als er feststellte: „Ich bin kein Fan von ihm“. Der 19-fache Nationalspieler, der während seiner Karriere für Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und Manchester City den Kasten hütete, begründete seinen Standpunkt daraufhin.

Dem 62-Jährigen zufolge geht es auf der speziellen Position zwar um Beweglichkeit und Reaktion und mentale Stärke. Allerdings führt er einen nicht unwesentlichen Punkt auf: die Körpergröße. Sommer misst lediglich 1,83 Meter – für einen Torhüter ist er somit nicht besonders groß. Für Immel wäre dies ein Ausschlusskriterium.

Eike Immel kritisiert FCB-Kandidat Yann Sommer: „Will nichts Negatives sagen, aber...“

„Zu meiner Zeit als Torwarttrainer bei Fenerbahçe war es so: Wenn ich nach neuen Torhütern gesucht habe, habe ich mich unter 1,87 Metern gar nicht erst für die Kandidaten interessiert“, erinnert er sich an seine Zeit von 2003 bis 2005, als er in Istanbul unter Christoph Daum als Torwarttrainer angestellt war.

Immel meint zudem den Grund für die vielen Paraden des Schweizers zu kennen. „Ich will nichts Negatives sagen, aber: Neuer muss sich nicht bei jedem Ball hinwerfen oder eine Riesenparade machen, woraus Sommer eine Weltklasseparade macht“, meint der gebürtige Stadtallendorfer und ergänzt: „Während der eine den Ball locker abgefangen hat, wird der andere in den Himmel gelobt.“

Eike Immel hält offenbar nicht besonders viel von Yann Sommer. © Pressefoto Rudel/imago

Eike Immel schwärmt von verletztem Manuel Neuer: „Mut und technische Fähigkeiten“

Für Neuer hat Immel nur Lob übrig, auch wenn der Kicker den Kapitän der Nationalmannschaft wiederholt nicht mehr in die Kategorie „Weltklasse“ einstufte. „Er ist eine überragende Nummer eins und hat einen enormen Einfluss auf die Torhüter, vor allem aus der Jugend“, meint der 534-fache Bundesliga-Spieler. Neuers Spielweise erfordere „ein gewisses Auge, so weit draußen mitzuspielen“, schwärmt Immel. „Dazu Mut und technische Fähigkeiten. Aber auch Glück.“

Dass sich Immel um die Torhüterposition beim FC Bayern sorgt, ist angesichts seines fehlenden Bezugs zu den Münchnern etwas überraschend. Ob sich der Rekordmeister in jeglicher Form von Immels Kritik an Sommer beeinflussen lassen, ist dementsprechend fraglich. (ajr)