Nach Kimmich-Platzverweis: FC Bayern wankt in Wolfsburg - rettet aber die Tabellenführung

Ticker zum Nachlesen

+ © IMAGO/Revierfoto Wird in Wolfsburg des Feldes verwiesen: Bayerns Joshua Kimmich. © IMAGO/Revierfoto

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Patrick Mayer schließen

Weitere schließen

Trotz der Diskussionen um Manuel Neuer siegt der FC Bayern beim VfL Wolfsburg. Nachdem Joshua Kimmich vom Platz fliegt, wird es aber nochmal spannend. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg 2023 eingefahren. Die Münchner gewannen am Sonntagabend 4:2 (3:1) beim VfL Wolfsburg und holten sich mit nunmehr 40 Punkten die Tabellenführung von Union Berlin (39) zurück.

Kingsley Coman mit einem Doppelschlag (9. Minute / 14.), Thomas Müller (19.) und Jamal Musiala (73.) erzielten die Tore für den deutschen Rekordmeister. Jakub Kaminski (44.) und Mattias Svanberg (81.) konnten für die Niedersachsen trotz eines klaren Chancen-Plus vor 30.000 Zuschauern nur noch verkürzen. Bayerns Mittelfeldstratege Joshua Kimmich sah nach 54 Minuten die gelb-rote Karte. Die Bayern treffen am kommenden Samstag (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) nun auf den VfL Bochum, ehe am 14. Februar (21 Uhr, hier im Live-Ticker) das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain ansteht.

VfL Wolfsburg - FC Bayern 2:4 (1:3)

Aufstellung Wolfsburg: Casteels - Lacroix (30. Kaminski), Bornauw, van de Ven - R. Baku, Arnold (74. Gerhardt), Paulo Otavio (67. Paredes), F. Nmecha, Svanberg - Wimmer (67. Marmoush), Wind (74. L. Nmecha) Aufstellung Bayern: Sommer - Cancelo (78. Blind), Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané (60. Stanisic), Musiala (78. Wanner), Coman (55. Gnabry) - Müller (60. Tel) Tore: 0:1 Coman (9.), 0:2 Coman (14.), 0:3 Müller (19.), 1:3 Kaminski (44.), 1:4 Musiala (73.), 2:4 Svanberg (81.)

FC Bayern ist wieder Tabellenführer: Münchner siegen in Wolfsburg

90. Minute + 6: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern gewinnt in Wolfsburg und holt sich damit die Bundesliga-Tabellenführung von Union Berlin zurück.

90. Minute + 3: Riesen-Parade von Sommer! Super gehalten! Ein Schuss von Svanberg aus 20 Metern wird tückisch abgefälscht. Der Schweizer Keeper ist schon auf dem Weg in die andere Ecke, bekommt im Liegen aber noch den linken Fuß an den Ball, der dadurch über die Latte segelt.

90. Minute + 2: Tel kann mit einem Konterlauf etwas für Entlastung sorgen. Einzig: Der junge Franzose rennt ins Abseits. Dennoch: Das nimmt Zeit von der Uhr.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Abschluss der Wolfsburger aus der zweiten Reihe. Der Schuss bleibt aber im bajuwarischen Bollwerk hängen. Die Münchner stehen mit fast allen Mann um den eigenen Sechzehner.

88. Minute: Wolfsburg rennt unvermindert an. Die Bayern wollen die Partie jetzt sichtlich über die Zeit bringen. Die Torschüsse betragen 17:9 für den VfL!

85. Minute: Der Treffer zählt nicht! Der Videobeweis zeigt, dass etwas abseits Baku Goretzka gefoult hat. Deswegen zählt das Tor nicht. Gut gesehen von Schiedsrichter Osmers und seinem Team.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - „Wölfe“-Treffer zählt nicht

84. Minute: Uhhhhhhhh .... der Ball ist nach einem wuchtigen Schuss von Gerhardt im Bayern-Tor. Aber zählt der Treffer auch? Der Schiri bemüht den VAR.

81. Minute: Tor! VfL Wolfsburg - FC Bayern 2:4, Torschütze: Svanberg. Geht doch noch was für die „Wölfe“? Stürmer Lucas Nmecha legt für den Schweden auf, der diesmal konsequenter beim Abschluss ist. Die Münchner müssen noch aufpassen.

78. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Der erst 17-jährige Wanner ersetzt Musiala, der Niederländer Blind wird für Cancelo eingewechselt.

74. Minute: Doppel-Wechsel bei Wolfsburg: Gerhardt kommt für Arnold, L. Nmecha für Wind.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Traumhaftes Musiala-Solo

73. Minute: Toooooorrrrrr!!! VfL Wolfsburg - FC Bayern 1:4, Torschütze: Musiala. Hammer! Der Dribblekünstler nimmt sich ein Herz und lässt mit einem mutigen Solo einfach mal sechs, sieben Wolfsburger stehen. Das zeigt seine Extra-Klasse! Trocken setzt er den Ball unten rechts in die Ecke. Da hat keiner der „Wölfe“ Zugriff, weil Musiala die Kugel im Stile eines Ballmagnets mit sich führt. Ist das die Entscheidung für die Münchner in Unterzahl?

67. Minute: Doppel-Wechsel bei Wolfsburg: Ex-Bayern-Coach Kovac wechselt Marmoush für den Angriff ein. Der Österreicher Wimmer geht für ihn runter. Paredes darf sich für Paulo Otavio beweisen.

65. Minute: Die Münchner verteidigen kompakt um die eigene Box. Da müssen die Bayern jetzt eine ganz neue Qualität beweisen, während sie normalerweise diejenigen sind, die Druck aufbauen. Bisher verteidigen sie ihr Tor in Unterzahl prächtig.

61. Minute: Baku mit der Chance. Der Wolfsburger köpft den Ball freistehend Sommer in die Arme. Mein Lieber, jetzt müssen die Bayern aber aufpassen!

60. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Stanisic darf für Sané ran, Tel ersetzt Müller im Sturm.

58. Minute: Die Bayern stehen mit einem Mann weniger tief und müssen sich zurückziehen. Wolfsburg rennt an, findet aber keine Lücke. Dieses Spiel ist noch nicht entschieden - und die Spannung beinahe greifbar.

55. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann wechselt für Coman Gnabry ein.

Joshua Kimmich fliegt vom Platz: Rekordmeister wehrt sich gegen die „Wölfe“ in Unterzahl

54. Minute: Gelb-Rote Karte gegen Kimmich (Bayern). Taktisches Foulspiel vom Schwaben und das ist nach seinem Frust-Foul in der ersten Halbzeit der Platzverweis. Die Münchner sind in Unterzahl - und die „Wölfe“ am Drücker. Jetzt wird es ein Geduldsspiel.

52. Minute: Riesen-Chance für den VfL! Die „Wölfe“ schalten schnell um. Der starke Baku kommt über rechts angerauscht und spielt den Ball scharf vor den ersten Pfosten. Svanberg hat den richtigen Laufweg, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. Der Schwede stolpert die Kugel über die Latte hinweg. Das kann, das muss vielleicht das 2:3 sein!

50. Minute: Gute Chance für Wolfsburg! Nach einer Ecke kommt am zweiten Pfosten van der Ven zum Abschluss. Er bleibt im bajuwarischen Bollwerk hängen. Schließlich klärt Musiala die Szene.

48. Minute: Beide Mannschaften kehren unverändert zurück. Und Wolfsburg macht Druck. Svanberg versucht, einen Ball von der Grundlinie zurück zu chippen. Doch Sommer hat aufgepasst - und den Ball.

46. Minute: Weiter geht es mit der Partie der Münchner in der Volkswagen-Arena.

+ Mit dem FC Bayern in Wolfsburg gefordert: Jamal Musiala (re.). © IMAGO / Kirchner-Media

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - „Wölfe“ verkürzen zur Pause

45. Minute + 1: Pause in Wolfsburg! Dieses Spiel ist noch nicht pro Bayern entschieden

44. Minute: Tor! VfL Wolfsburg - FC Bayern 1:3, Torschütze: Kaminski. Der Anschluss für die Niedersachsen. Die „Wölfe“ sind noch im Spiel. Feiner Ball an der Strafraumgrenze durch die Schnittstelle. Die Abseitsfalle der Bayern schnappt nicht zu, sodass der junge Pole nur noch Sommer vor sich hat. Kaminski nimmt genau Maß und schlenzt den Ball in die rechte untere Ecke.

43. Minute: Musiala taucht nach einer Passstafette plötzlich frei vor Casteels auf. Der FCB-Youngster zögert aber und schließt nicht gleich ab. Er legt den Ball auf Coman zurück, der die Kugel deutlich neben den linken Pfosten des Tores setzt.

40. Minute: Die Gangart wird härter. Otavio steigt mit den Stollen Cancelo auf den Kickschuhe. Er sieht dafür folgerichtig die Gelbe Karte. Ruppige Fouls auf beiden Seiten.

36. Minute: Gute Parade von Sommer! Svanberg hält aus 20 Metern drauf. Doch der Schweizer Goalie hat die Handschuhe oben und wehrt zur Seite ab.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Gelbe Karte gegen Joshua Kimmich

35. Minute: Bayerns Kimmich sieht wegen eines Revanche-Fouls die Gelbe Karte. Auf Höhe der Mittellinie. Muss nicht unbedingt sein.

30. Minute: Wechsel bei Wolfsburg: Ex-Bayern-Coach Kovac nimmt Lacroix runter und bringt Kaminski. Damit gibt der Kroate wohl auch defensiv die Fünferkette auf und geht mehr ins Risiko. Was bleibt ihm bei diesem Spielstand aber auch anderes übrig?

28. Minute: Die Chance für Wolfsburg! Otavio lässt diese allerdings in bester Schussposition an der Münchner Box fahrlässig liegen. Er bringt nicht mal den Ball auf das Tor. Mein Lieber ...

25. Minute: Bayern macht das Spiel. Wolfsburg sucht nach einer Linie, findet diese aber nicht mehr. Wird das hier richtig deutlich für die Münchner?

+ Frühe Weichenstellung: der FC Bayern in Wolfsburg. © IMAGO / Hübner

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Thomas Müller legt nach

19. Minute: Toooooorrrrrr!!! VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:3, Torschütze: Müller. Jeder Ball auf das Tor der „Wölfe“ ist auch drin. Ist das effizient! Kimmich tritt einen Freistoß aus dem Halbfeld stramm in die Box. Müller kreuzt genau im richtigen Moment und setzt den Ball per Kopf platziert in die linke untere Ecke.

18. Minute: Die Münchner wirken sehr ballsicher und umgehen das Pressing der „Wölfe“. Klare Dominanz jetzt des deutschen Rekordmeisters. Trotz der Neuer-Unruhe im Klub.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Doppelschlag durch Kingsley Coman

14. Minute: Toooooorrrrrr!!! VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:2, Torschütze: Coman. Schöner Treffer! Cancelo flankt den Ball von rechts außen auf die andere Seite. Der Franzose steht ungedeckt am Strafraumeck und nimmt die Kugel direkt. Der Vize-Weltmeister schlenzt den Ball unhaltbar in die lange Ecke.

13. Minute: Riesen-Chance für Wolfsburg! Wimmer schlägt einen gefährlichen Ball von der Grundlinie vor den ersten Pfosten. Paulo Otavio ist dran, zögert aber mit dem Abschluss, sodass der Ball an allen Spielern vorbeigeht. Da war für die Niedersachsen viel mehr drin.

12. Minute: Angriff der Wolfsburger. Doch Sommer ist nach einer Flanke zur Stelle und spielt den Ball für das Umschaltspiel direkt wieder weiter.

+ Präzise geflankt: Kingsley Coman (Mi.) erzielt für die Bayern in Wolfsburg mit einem Flankenball das 1:0. © IMAGO / kolbert-press

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Coman bringt München in Führung

9. Minute: Toooooorrrrrr!!! VfL Wolfsburg - FC Bayern 0:1, Torschütze: Coman. Die frühe Führung für die Münchner! Coman bringt den Ball mit einem scharfen Flankenball an den Fünfmeterraum. Müller springt am Ball vorbei und verunsichert damit offensichtlich Keeper Casteels. Der Goalie sieht in dieser Szene gar nicht gut aus und lässt die Kugel in die lange Ecke durchrutschen.

9. Minute: Der FC Bayern schiebt die Niedersachsen jetzt vor deren Tor. Der Ballbesitz liegt deutlich bei München.

6. Minute: Die Bayern sammeln sich in den Anfangsminuten. Wolfsburg steht hoch und kompakt. Die „Wölfe“ stören früh mit ihrer ersten Pressinglinie. Das schauen sich die Münchner offenbar erstmal an.

3. Minute: Gefährlich! Wolfsburg kommt mit viel Schwung an den Strafraum der Bayern. Wind und Wimmer kommen aber nicht durch. Der Schuss des Dänen Wind geht deutlich neben den Kasten.

1. Minute: Los geht es in Wolfsburg!

Update vom 5. Februar, 17.25 Uhr: Wirbel um Manuel Neuer und Unruhe in München: Die Bayern müssen das aus den Köpfen bekommen, wenn sie jetzt in Wolfsburg antreten. Bekommen sie das hin. Antworten gibt es in wenigen Minuten.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Nagelsmann schont Upamecano

Update vom 5. Februar, 17.15 Uhr: Dayot Upamecano wird heute von Trainer Julian Nagelsmann geschont. Der Innenverteidiger hatte mit Frankreich das WM-Finale in Katar erreicht, er hat viele Spiele in den Knochen.

„Upa ist zur Behandlung in Konstanz. Er lässt sich einfach noch mal seine Statik einstellen und seinen Zeh anschauen. Er muss wieder zu Kräften kommen“, erklärte Nagelsmann am Freitag. Nach tz-Informationen war Upamecano bei Dr. Kurt Mosetter am Bodensee, dem Begründer der sogenannten Myroflextherapie, einer alternativmedizinische Behandlung gegen Funktionsstörungen des Bewegungsapparates, bei der bestimmte Druckpunkte massiert werden, um Verspannungen zu lösen.

+ Abwehrspieler des FC Bayern: Dayot Upamecano (li.). © IMAGO / Thomas Frey

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Nagelsmann hatte keinen Kontakt zu Neuer

Update vom 5. Februar, 17.05 Uhr: Julian Nagelsmann steht bei DAZN am Mikrofon. Der Bayern-Trainer äußert sich zum polarisierenden Neuer-Interview.

Der 35-jährige Oberbayer wird gefragt, ob er seit Freitag, als das Interview erschien, schon Kontakt mit dem Weltmeister hatte. „Nein, noch nicht, nein“, sagt Nagelsmann und berichtet: „Ich hatte ein gutes Gespräch mit Manu vor dem interview, in dem wir alles besprochen haben und ich es ihm erklärt habe.“ Das Interview „trägt nicht gerade zur Ruhe bei. Es geistert durch die Gazetten und ist natürlich ein Thema in Fußball-Deutschland“, meint der Bundesliga-Coach: „Ich hätte einen anderen Weg gewählt.“

Das trägt nicht gerade zur Ruhe bei. Es geistert durch die Gazetten und ist natürlich ein Thema in Fußball-Deutschland.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Nur zehn Siege aus 18 Spielen

Update vom 5. Februar, 16.55 Uhr: Freilich steht heute - neben Manuel Neuer - auch FCB-Trainer Julian Nagelsmann besonders im Fokus. Zwar konnten sich die Münchner unter der Woche durch ein souveränes 4:0 (3:0) im DFB-Pokal in Mainz aus ihrer Ergebniskrise befreien.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Bayern in dieser Bundesliga-Saison von bislang 18 Spielen nur zehn gewonnen haben. Ganze siebenmal gab es ein Unentschieden und eine Partie ging verloren. Sie erinnern sich? Am 7. Spieltag setzt es ein 0:1 beim FC Augsburg. Wolfsburg gilt dagegen als eine Art Lieblingsgegner der Bayern. In der Vergangenheit setzte es so manchen torreichen Sieg gegen die „Wölfe“.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Joao Cancelo wieder in der Startelf

Update vom 5. Februar, 16.35 Uhr: Leihspieler Joao Cancelo spielt also im zweiten möglichen Spiel wieder von Beginn an für die Bayern. In Mainz hatte der 28-jährige Portugiese ein prächtiges Debüt gefeiert.

Mit seiner Agilität und seinem Zug zum Tor war er einer der besten Spieler auf dem Platz. Jetzt konnte er nochmal Trainingseinheiten mit den neuen Kollegen absolvieren. Wird der portugiesische Nationalspieler auch in Wolfsburg zum Faktor?

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Aufstellung der Münchner ist da

Update vom 5. Februar, 16.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Coach Nagelsmann setzt Außenstürmer Gnabry wieder nur auf die Bank. Abwehrspieler Upamecano fehlt angeschlagen, für den französischen Vize-Weltmeister startet Davies.

Der Kanadier rückt wohl auf die linke Außenbahn, während Neuzugang Cancelo rechts in der Viererkette spielt. Choupo-Moting fehlt wegen Magen-Darm-Beschwerdebn im Kader. Müller dürfte deshalb im Sturm starten. Goretzka rückt nach seiner Rückkehr indes wieder in die Anfangsformation.

Aufstellung des FC Bayern: Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Müller

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Münchner in der Bundesliga unter Druck

Update vom 5. Februar, 16.15 Uhr: Ein Blick auf die Tabelle verrät: Der FC Bayern gerät nicht nur intern in der Mannschaft wegen unzufriedener Spieler wie Manuel Neuer und Benjamin Pavard unter Druck. Auch in der Bundesliga wird es deutlich taffer.

Union Berlin ist am Samstag nach einem 2:1 (1:0) gegen Mainz 05 an den Münchner vorbeigezogen, der BVB hat durch ein beeindruckendes 5:1 (1:1) gegen den SC Freiburg (vorerst) nach Punkten gleichgezogen. Und auch Pokalsieger RB Leipzig ist in Schlagdistanz.

Team: Spiele: Tordifferenz: Punkte: 1. Union Berlin 19 +10 39 2. FC Bayern 18 +36 37 3. Borussia Dortmund 19 +12 37 4. RB Leipzig 19 +15 36 5. Eintracht Frankfurt 19 +14 35 6. SC Freiburg 19 0 34

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Diskussionen um Manuel Neuer

Update vom 5. Februar, 15.55 Uhr: Das Interview von Manuel Neuer treffe den FC Bayern zu einer „Unzeit“, meinte Vorstandsboss Oliver Kahn in einer ersten offiziellen Stellungnahme.

„Dieser Schlag hat mich extrem getroffen. Für mich kam das aus dem Nichts. Für Toni auch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mich hat das richtig umgehauen“, hatte Neuer im Gespräch mit der SZ zum Rauswurf seines Vertrauten Toni Tapalovic gesagt: „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt.“

Manuel hat seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Klubs gestellt.

Für die Härte seiner Aussagen und das offenbar gegenüber dem Klub nicht angekündigte Interview rüffelte nun auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic Bayern-Kapitän Neuer. „Die Enttäuschung, die er wegen Tapas Freistellung beschreibt, die herrscht auch bei uns“, erklärte Salihamidzic in der Bild am Sonntag: „Manuel hat seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Klubs gestellt.“ Gibt es ein Nachspiel?

Im Video: Hat Manuel Neuer noch eine Zukunft beim FC Bayern?

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Manuel Neuer beherrschendes Thema

Update vom 5. Februar, 15.30 Uhr: Der FC Bayern spielt an diesem Sonntagabend beim VfL Wolfsburg. Doch das polarisierende Interview von Weltmeister Manuel Neuer ist das alles beherrschende Thema.

FCB-Ikone Stefan Effenberg hat Neuer für dessen Aussagen nun scharf kritisiert. Neuer müsse „darüber nachdenken, ob es überhaupt für ihn sinnvoll ist, nach diesen erhobenen Vorwürfen seinen bis 2024 gültigen Vertrag überhaupt zu erfüllen, oder ob es vielleicht besser ist, den Verein zu verlassen“, schrieb der einstige Nationalspieler in seiner Kolumne für t-online.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern live - Neuer-Beben überschattet Bundesliga-Spiel

Erstmeldung vom 5. Februar: München/Wolfsburg - Es rumort gewaltig beim FC Bayern: Das Interview des verletzten Stammtorhüters Manuel Neuer, in dem er Trainer Julian Nagelsmann und die Münchner Bosse für den Rauswurf des Torwarttrainers Toni Tapalovic scharf kritisierte, polarisiert weit über die Säbener Straße hinaus.

Dabei hatten sich die Bayern durch das 4:0 (3:0) im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Mainz 05 ergebnistechnisch gerade erst gefangen. Aber: In der Bundesliga ist die Ergebniskrise nach dreimal 1:1 in Folge noch nicht überwunden. An diesem Sonntagabend (ab 17.30 Uhr) muss der deutsche Rekordmeister beim VfL Wolfsburg in Niedersachsen ran.

+ Immer derselben Meinung? Weltmeister Manuel Neuer (li.) und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO / Sven Simon

Manuel Neuer polarisiert: Weltmeister sorgt mit Aussagen für Unruhe in München

„Große Enttäuschung“, habe er verspürt, erklärte Neuer in dem Interview mit Süddeutscher Zeitung und The Athletic zum Tapalovic-Rauswurf: „Das hat mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter: Wir wollen als Bayern München anders – eine Familie – sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe. Das ist für alle schade: für den Verein, für Tapa, für den Staff, für alle Torhüter und somit natürlich auch für mich.“

In den ganzen Jahren habe er „nie etwas Negatives von irgendeinem Trainer über Toni gehört. Fragen Sie Pep Guardiola und seine Crew, Carlo Ancelotti oder Niko Kovac“, meinte der 36-jährige Keeper weiter, der sich nach seinem Skiunfall und der dabei erlittenen Unterschenkelfraktur derzeit in der Reha heranarbeitet.

Alle in unserer Torwart-Gruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen.

„Alle in unserer Torwart-Gruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen“, erzählte der Nationalspieler: „Eine für mich nachvollziehbare Begründung gab es nicht. Es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile. Aber ich habe keine Argumente gehört, die ausschließen, dass man miteinander hätte sprechen und die Dinge hätte klären können.“ Sein Interview dürfte auch in Wolfsburg ein viel besprochenes Thema sein.

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker - Bundesliga am Sonntag

Verfolgen Sie das Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern beim VfL Wolfsburg heute Abend ab 17.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)