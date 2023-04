Eintracht gegen Union Berlin: SGE zieht nach starker Leistung ins Halbfinale ein

Von: Niklas Kirk

Eintracht Frankfurt schlägt Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 2:0 und zieht ins Halbfinale ein. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 2:0 (2:0)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Jakic, Hasebe, Ndicka - Buta (Ebimbe, 78.min), Rode (Alario, 78.min), Sow, Max - Borré (Kamada, 67.min), M. Götze - Kolo Muani (Aaronson, 89.min) Aufstellung Union Berlin Grill - Doekhi, Knoche, Diogo Leite (Jaeckel, 46.min) - Trimmel, R. Khedira, Juranovic, Seguin (Thorsby, 46.min) , Haberer (Michel, 46.min) - K. Behrens (Jordan, 60min), Becker (Leweling, 76.min) Tore 1:0 Kolo Muani (10.min) ; 2:0 Kolo Muani (12.min)

Nach dem Spiel: Eintracht Frankfurt gelingt der sportliche Befreiungsschlag! Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte die Eintracht eine tolle Reaktion auf zuletzt schwierige Wochen samt Flaute in der Bundesliga, dem Champions League-Aus und Personal- und Zukunftsdebatten auf sportlicher und administrativer Ebenen. Die Partie hätte möglicherweise im ersten Durchgang bereits entschiedenen werden können, wirklich knifflig wurde es jedoch nur noch in den Schlussminuten, als sich Union Berlin nochmals ein Herz fasste. Über weite Strecken der zweiten Hälfte wusste die Eintracht auch, als defensive Einheit zu gefallen.

Die Protagonisten Mario Götze und Randal Kolo Muani stachen in einer mutmachenden Mannschaftsleistung heraus. © Arne Dedert/dpa

Im Kampf um die internationalen Plätze hat die SGE am Samstag Bayer Leverkusen vor der Brust und damit ein Verfolgerduell, in welchem die Eintracht die Werkself auf Abstand halten muss, um Platz 6 zu verteidigen. Die drittplatzierten Köpenicker werden sich im Duell zweiter gegen dritter mit Borussia Dortmund im Gegensatz zu heute deutlich steigern müssen.

Einen ausführlichen Spielbericht zum heutigen Pokalsieg finden Sie zu einem späteren Zeitpunkt auf fr.de.

90 + 4 Minute: Schluss!!! Eintracht Frankfurt zieht ins DFB-Pokal-Halbfinale ein!

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: SGE verwaltet ihren Vorsprung

90 + 3 Minute: Der VAR prüft ein mögliches Handspiel von Jakic, was Elfmeter bedeuten würde. Dankert zeigt jedoch „Weiterspielen“ an.

90. Minute: 4 Minuten Nachspielzeit. Union macht nochmal Druck.

87. Minute: Großchance Union! Leweling kann sich gegen Hasebe durchsetzen, doch Kevin Trapp ist im eins gegen eins zur Stelle.

85. Minute: Noch 5 Minuten plus Nachspielzeit trennen Eintracht Frankfurt vom Halbfinale. Union ist jetzt nochmal deutlich aggressiver, in den Offensivaktion allerdings oft unkoordiniert.

78. Minute: Zwei Wechsel bei der Eintracht. Nach längerer Pause feiert Junior Ebimbe sein Comeback und wird für Buta gebracht. Außerdem kommt Alario für Rode.

78. Minute: Union jetzt mit einer Freistoßgelegenheit. Der Schuss, zentral aus etwa 19 Metern, geht jedoch drüber.

76. Minute: Urs Fischer zieht unterdessen seine letzte Wechseloption. Für Becker kommt Leweling.

72. Minute: Auch wenn der Schwung der ersten Hälfte raus ist, kann beobachtet werden, wie die Eintracht kompakt als Team agiert. Sowie Jakic zuvor mit nach vorne gerückt ist, findet man jetzt Kolo Muani beim Verteidigen des eigenen Strafraums.

67. Minute: Erster Wechsel bei der Eintracht. Kamada kommt für den engagierten Borré.

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: Die zweite Halbzeit läuft – SGE auf der Siegerstraße

63. Minute: Eine knappe halbe Stunde vor Abpfiff sieht es nicht danach aus, dass Union nochmal zurückkommt. Die SGE startet immer mal wieder nach vorne, jedoch nicht mehr so aggressiv wie in Hälfte eins.

57. Minute: Union nun mit kleineren Bemühungen in Richtung Eintracht-Tor. Ein Distanzschuss von Becker wird ohne Probleme von Trapp entschärft. Ein gefährliches Zusammenspiel von Becker und Michel wird rechtzeitig von Ndicka gestört.

53. Minute: Und schon haben sich die Frankfurter um den Sechzehner der Unioner versammelt, finden aber bisher noch keine Lücke. Zuvor war eine Ecke von Max bei Grill durch die Handschuhe gerutscht, jedoch ohne Konsequenzen.

50. Minute: Der eingewechselte Michel meldet sich direkt mal mit einem Distanzschuss zu Wort. Allerdings ohne wirklich Gefahr damit zu erzeugen.

46. Minute: Die Mannschaften sind zurück, weiter gehts. Union hat gleich dreimal gewechselt. Die Eintracht spielt unverändert weiter.

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: Eintracht hat nach einer Hälfte alles im Griff

+++ Halbzeit: Wir melden uns pünktlich zum Beginn der zweiten Hälfte wieder.

45 + 1 Minute: Halbzeit und damit Zeit zum Durchatmen. Eintracht Frankfurt hat die ersten 45 Minuten des Viertelfinales gegen Union nach Belieben dominiert. Nach dem frühen Doppelschlag haben es die Köpenicker nicht geschafft umzuschalten und die SGE unter Druck zu setzen. Stattdessen spielte sich die Mannschaft von Oliver Glasner weitere Chancen heraus und muss sich lediglich vorwerfen lassen, diese nicht besser genutzt zu haben.

45. Minute: Eine Minute Nachschlag wird angezeigt.

44. Minute: Nochmal Ecke und nochmal Gefahr! Eine Götze-Hereingabe wird nur mit viel Dusel geklärt.

38. Minute: Kurze Unterbrechung, nachdem Rafa Borré im Zweikampf gegen Diego Leite austeilt. Dieser hätte den Freistoß in Frankfurter Strafraumnähe sicher gerne gehabt. Ansonsten bleibt Union ungefährlich.

33. Minute: Union bekommt weiterhin keinen Zugriff auf das Spiel. Die Eintracht macht es indessen sehr gut, nimmt sich die benötigte Zeit im Spielaufbau und wird danach auf Knopfdruck mit hohem Tempo gefährlich.

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: SGE führt 2:0 und lässt mehrere gute Chancen liegen

28. Minute: Latte! Ein halbhoher Ball landet im Gewühl bei Borré, der aus halber Drehung jedoch nur die Latte trifft. Union ist mit dem 2:0 so weit gut bedient.

22. Minute: Fast der dritte Treffer! Sobald Götze und Kolo Muani in der gegnerischen Hälfte agieren, brennt es lichterloh. Aus der Bedrängnis heraus legt Kolo Muani auf den Flügel, wo Buta anschließend für Borré in der Mitte serviert. Allerdings stand Buta im Abseits.

15. Minute: Bisher hat die Eintracht jede von Oliver Glasner eingeforderte Tugend aufs Feld gebracht. Der Matchplan von Union dürfte über den Haufen geworfen sein.

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: Kolo Muani sorgt mit Doppelschlag für schnelles 2:0

13. Minute: Was ist hier los? Doppelschlag der Eintracht! Mit der nächsten Balleroberung schickt Götze aus der Zentrale Kolo Muani auf die Reise, der das unsichere Stellungsspiel von Grill ausnutzt und über den Schlussmann hinweg zum 2:0 erhöht! Wahnsinn!

11. Minute: TOOOOOOR für die Eintracht! Folgerichtig geht die SGE in Führung. Unnachahmlich lässt Götze ein Zuspiel an der Sechzehnerkante auf Kolo Muani abtropfen, der sich schließlich durchtankt und zum 1:0 einschiebt.

10. Minute: Die Eintracht versucht dem Spiel eine hohe Geschwindigkeit aufzudrücken und hat das Spielgeschehen so weit im Griff. Vor allem die linke Seite mit Philipp Max wird immer wieder bespielt.

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: Die erste Halbzeit läuft

4. Minute: Erstes Ausrufezeichen durch Kolo Muani! Ein Distanzschuss lädt Ersatztorwart Grill zum Fliegen ein. Guter Schuss, gute Parade.

4. Minute: Union überlässt der Eintracht nun erstmal den Ball und wartet auf Fehler, die zum Kontern einladen. Zudem stehen die Eisernen hinten erstmal solide.

1. Minute: Ein erster Ballverlust verhilft Union zur ersten Ecke. Die bringt den Berlinern jedoch nichts ein.

1. Minute: Der Ball rollt!

+++17.56: Es ist angerichtet. Die Mannschaften betreten das Feld und werden von einem ausverkauften Haus begrüßt.

+++17.48: In weniger als 15 Minuten geht es los im Waldstadion. Anspannung und Vorfreude steigen allmählich an. Wir melden uns kurz vor dem Anpfiff wieder.

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: Aufstellung ist da – Jakic und Hasebe starten

+++17.20: Das Spiel wird im Übrigen von Bastian Dankert geleitet. Ein gutes Omen? Zumindest war er Schiedsrichter beim letzten Pflichtspielerfolg der Eintracht gegen Werder Bremen. Ihm assistieren Rene Rohde und Marcel Unger. Marco Fritz hat als VAR im „Kölner Keller“ Platz genommen, Martin Petersen als Vierter Offizieller an der Seitenlinie.

+++17.10: Es folgen die Aufstellungen: Trainer Oliver Glasner hat sich für folgende Formation entschieden: Trapp - Jakic, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Borré, M. Götze - Kolo Muani. Glasner vertraut somit der gleichen Elf wie am vergangenen Freitag gegen den VfL Bochum.

Die Berliner gehen wie folgt in die Partie: Grill - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Juranovic, Seguin, Haberer - K. Behrens, Becker

Ein Wiedersehen mit Frederik Rönnow fällt somit aus.

Eintracht gegen Union Berlin im Live-Ticker: Schafft SGE den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale?

+++16.45 Uhr: Hallo und Herzlich willkommen zum DFB-Pokal Live-Ticker der Frankfurter Eintracht auf fr.de! Mein Name ist Niklas Kirk und ich freue mich Sie beim heutigen Spiel gegen Union Berlin auf dem Laufenden zu halten. In gut einer Stunde ist Anpfiff im Waldstadion.

Während in Frankfurt heute die Sonne scheint, braut sich über der Führungsetage der Eintracht ein weiteres Gewitter zusammen. Bereits am morgigen Mittwoch könnte es im Rahmen eines Gipfeltreffens zwischen Philip Holzer und Axel Hellmann, samt Vereinspräsident Peter Fischer schwerwiegende personelle Entscheidungen über die administrative Zukunft der SGE geben.

Erstmeldung vom Dienstag, 4. April, 16.30 Uhr: Frankfurt – Eintracht Frankfurt und Union Berlin eröffnen heute (4. April) das diesjährige DFB-Pokal-Viertelfinale. Das Spiel im Waldstadion wird um 18.00 Uhr angepfiffen.

Dabei liest sich das Viertelfinale wie ein Bundesliga-Spitzenspieltag. Mit Ausnahme des VfB Stuttgart und des 1. FC Nürnberg rangieren alle verbliebenden Pokal-Teilnehmer auf den ersten sechs Plätzen der Tabelle. Am späteren Abend trifft der FC Bayern zu Hause auf den SC Freiburg, morgen steht dann neben der Partei VfB-FCN noch das Duell zwischen Borussia Dortmund und Leipzig auf dem Programm.

Vor Pokalspiel gegen Union Berlin – Eintracht Frankfurt sucht den Befreiungsschlag

Heute geht es zudem um den sportlichen Turnaround bei der SGE nach nunmehr sieben sieglosen Pflichtspielen. Auch wenn gegen Bochum am Ende nur ein Punkt heraussprang, konnte Oliver Glasner eine gute Entwicklung ausmachen: „Ich achte aber vor allem auf die Leistungskurve insgesamt. Die zeigt wieder nach oben, jetzt kommt der Endspurt in Bundesliga und Pokal. Wir investieren sehr viel und bleiben positiv. Jedes Spiel ist geprägt von Effizienz und Fehlervermeidung.“

Eintracht Frankfurt hofft im DFB-Pokal gegen Union Berlin auf ein Erfolgserlebnis. © Oliver Vogler/imago

Größte Überraschung in der Aufstellung der Adler dürfte die Besetzung der Kette sein und ob Oliver Glasner hier auf den zurückgekehrten Tuta setzt oder gar Christian Jakic ins Zentrum der Dreierkette rückt: „Jakic hat es sehr gut gemacht auf ungewohnter Position. Es könnten auch Tuta und Jakic beginnen. Andererseits tut uns die Ruhe von Hasebe im Spielaufbau gut. Ich habe mich noch nicht entschieden“, teilte Glasner seine Gedanken in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Neben den bekannten Verletzen ist zudem unklar, ob Christian Lenz heute für einen Einsatz zur Verfügung steht.

Eintracht-Gegner Union Berlin - Nach Europacup-Aus mit breiter Brust in der Liga

Gegner Union Berlin schielt unterdessen auf seine dritte Teilnahme an einem Pokalhalbfinale, nachdem man letztes Jahr hier gegen den späteren Pokalsieger aus Leipzig die Segel streichen musste. Genau wie die Eintracht ist auch Union bereits aus dem internationalen Geschäft rausgeflogen, konnte sich jedoch direkt danach mit zwei Bundesligasiegen neues Selbstvertrauen holen.

Einer davon – sie werden sich vielleicht erinnern – am 19. März mit einem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Unklar für das heutige Spiel ist bisher noch, ob der Ex-Frankfurter Frederik Rönnow zwischen die Pfosten zurückkehrt, nachdem ihn muskuläre Probleme geplagt hatten. (nki)