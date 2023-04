Füllkrug zum FC Bayern? Stürmer will auch mit Bundestrainer Flick sprechen

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern sucht ab der kommenden Saison einen neuen Stürmer. Niclas Füllkrug will weiterhin attraktiv für den Bundestrainer bleiben. Findet man sich da zusammen?

München – Dass der FC Bayern dringend einen Stürmer benötigt, das wurde in den vergangenen Wochen mehr als deutlich. Durch den Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting war Thomas Tuchel gezwungen, Serge Gnabry als Neuner zu bringen. Das funktionierte mehr schlecht als recht.

Name: Niclas Füllkrug Geburtsdatum: 9. Februar 1993 (30 Jahre) Verein: SV Werder Bremen (Vertrag bis 2025) Position: Mittelstürmer Marktwert: 13 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern sucht neuen Stürmer: Kane, Osimhen oder doch Füllkrug?

Kandidaten werden an der Säbener Straße mehr als genug gehandelt. Harry Kane, Randal Kolo Muani oder Victor Osimhen könnte man sich beim Rekordmeister gut vorstellen. Aber auch Niclas Füllkrug wird mit den Bayern in Verbindung gebracht. Mit 16 Toren in 26 Partien führt der Bremer die Torjägerliste der Bundesliga an. Klar, dass so einer bei den Bayern auf dem Zettel steht.

In seinem Interview mit der Bild am Sonntag dementierte Füllkrug ein grundsätzliches Interesse an einem Engagement in München nicht („Ich kann mich mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, total identifizieren“).

Niclas Füllkrug (r.) will mit Hansi Flick über seine Zukunft sprechen. © IMAGO / ActionPictures IMAGO / Nordphoto

Bayern-Gerüchte um Niclas Füllkrug: „Spreche so gut wie gar nicht mit meinem Berater drüber“

Im Podcast kicker meets DAZN erklärte der Werder-Angreifer nun allerdings, dass er mit seinem Berater „so gut wie gar nicht“ über die Gerüchte spreche. Der 30-Jährige erfahre davon meist nur, weil er „Screenshots geschickt bekommt“.

Diese nennt Füllkrug „interessant“ oder „amüsant“ und fragt sich bei manchen, „ob das wirklich wahr ist“. Fakt ist nur: Füllkrug hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft ab Sommer getroffen. Sein Vertrag an der Weser läuft bis 2025, sollte der Stürmer also weg wollen, müssten möglich Interessenten nicht wenig Geld auf den Tisch legen. 15 bis 20 Millionen dürften die Bremer für ihren DFB-Stürmer fordern.

Hätten Sie‘s gewusst? 20 Fußball-Stars mit überraschenden Karriere-Stationen Fotostrecke ansehen

Niclas Füllkrug zum FC Bayern? Stürmer will auch mit Bundestrainer Flick sprechen

Apropos DFB-Team: Für die Zukunft dort könnte Füllkrug tatsächlich einen Wechsel zum FC Bayern anstreben. „Ich möchte weiter attraktiv für den Bundestrainer sein“, sagte der Stürmer und kündigte „ein längeres Gespräch“ mit Bundestrainer Hansi Flick an.

Was der ihm wohl raten wird? Füllkrug wiederholte zuletzt auffällig häufig, dass er sich beim Nationalteam mit den Bayern-Stars auf und neben dem Platz verstehe. Allerdings gestand er, dass er sich mit Joshua Kimmich und Co. noch nicht bezüglich eines möglichen Transfers unterhalten hat.

Noch nicht? (smk)