Sara Doorsoun glaubt an den WM-Titel

„Man muss nur bei sich bleiben“: Sara Doorsoun (links, im Testspiel gegen Brasilien) bestritt bislang 44 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Bei der WM 2019 in Frankreich kam sie in allen fünf Spielen zum Einsatz. © imago

Sara Doorsoun ist eine gefragte Frau. Erst recht in den Wochen vor einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das liegt daran, dass die Verteidigerin von Eintracht Frankfurt zu den erfahrensten Nationalspielerinnen zählt, aber auch an ihrer aufgeschlossenen Art. Vor dem Länderspiel am Samstag in Offenbach (18.15 Uhr/ZDF) gegen Asienmeister Vietnam spricht die 31-Jährige über Rivalitäten, die Perspektiven in Frankfurt, WM-Aussichten und welcher Angst sie sich stellt.

Frau Doorsoun, in ziemlich genau einem Monat startet die WM in Australien und Neuseeland. Wie steht es um Ihren Kribbelfaktor?

Als ich mit dem Auto zum Quartier nach Herzogenaurach gefahren bin, überkam mich ein besonderes Kribbeln. Das fühlte sich an wie verliebt sein (schmunzelt). Wir sind voller Vorfreude, auch wenn die Sommerpause kurz war. Durch den Spirit bei der EM im vergangenen Jahr sind wir weiter zusammengewachsen. Es ist schön, wieder hier zu sein.

Für Sie persönlich ist es nach 2019 die zweite WM. Hat sich durch die Erfahrung etwas an der Herangehensweise geändert?

Ich habe ja auch schon zwei Europameisterschaften gespielt, auch wenn eine WM natürlich eine Nummer größer ist. Aber durch diese Erfahrungen weiß ich, was vor allem medial auf uns und mich zukommt. Entscheidend ist, dass man immer bei sich bleibt. Denn auch dort wird der Fußball nicht neu erfunden. Aber sicher ist es ein großes Turnier mit besonderer Kulisse. Da gebe ich der einen oder anderen Spielerin gern meine Erfahrungen mit.

Wie Ihrer Vereinskollegin Carlotta Wamser zum Beispiel, die nachgerückt ist?

Ja, die Nominierung zeigt, dass sie sich gut entwickelt hat. Aber ich denke, dass wir noch nicht alles von ihr gesehen haben. Sie sollte jetzt einfach die Möglichkeit nutzen, mal reinzuschnuppern.

Der WM-Kader wird noch von 28 Spielerinnen auf 23 reduziert. Macht man sich da viele Gedanken um sich oder die Mitspielerinnen?

Es gibt natürlich Tendenzen und ich denke schon, dass man die eigene Rolle ganz gut einordnen kann. Gerade die gestandenen Spielerinnen werden sich da keine großen Sorgen machen. Das Gerüst hat die Bundestrainerin sicher im Kopf. Aber natürlich hängt vieles von der Gesundheit und der Form ab.

Im vorläufigen Kader stehen in Nicole Anyomi, Laura Freigang, Stina Johannes, Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken, Carlotta Wamser und Ihnen sieben Frankfurterinnen: Wie stolz macht Sie das?

Es ist cool, dass wir neben Wolfsburg und Bayern mit der größten Gruppe vertreten sein werden. Ich freue mich, dass auch die jüngeren Spielerinnen dabei sind. Sie werden einige große Turniere erleben. Ich bin ja nicht mehr so ewig dabei. Es zeigt aber auch, dass wir mit der Eintracht eine tolle Saison gespielt haben. Den Schwung wollen wir jetzt mitnehmen.

Die Eintracht hat die Spielzeit als Tabellendritter abgeschlossen. Zufrieden mit der Entwicklung?

Seit der Fusion mit der Eintracht tut sich was, es geht voran. Wir haben mit 54 Punkten einen Rekord eingestellt, sind seit April 2022 Zuhause ungeschlagen, hatten dazu den höchsten Zuschauerschnitt in der Bundesliga. Die Fans sind echt cool und die Rückendeckung des Vereins ist da. Jetzt müssen wir aber auch international auf uns aufmerksam machen.

Sie haben vor Ihrer Zeit in Frankfurt mit dem VfL Wolfsburg einige nationale Titel geholt. Was fehlt der Eintracht noch, um den VfL zu verdrängen?

In Wolfsburg wird einem alles abgenommen, was nicht mit dem Fußball zusammenhängt. Man muss nur noch funktionieren. Darauf legen die Verantwortlichen viel Wert. Als ich nach Frankfurt kam, war der Trainingsplatz in einem schlimmen Zustand. Aber mittlerweile trainieren wir bei den Männern unter viel besseren Bedingungen. International sind uns Wolfsburg und Bayern voraus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Qualifikation meistern und es in die Gruppenphase der Champions League schaffen.

War das ein Grund, warum Sie Ihren Vertrag bis 2025 verlängert haben?

Ja, der Weg in Frankfurt ist für mich noch nicht zu Ende. Ich will mit der Eintracht Champions League spielen und identifiziere mich immer mehr mit dem Verein.

Dazu gehören ja auch die regionalen Rivalitäten. Das Vorbereitungsspiel am Samstag gegen Vietnam findet in Offenbach statt...

Ja, davon habe ich gehört. Darmstadt soll da auch mit drin sein. Ich kenne diese Rivalitäten als gebürtige Kölnerin gut (lacht).

Gibt es schon Berührungspunkte mit dem Stadion am Bieberer Berg?

Um ehrlich zu sein, nicht. Das hat aber nichts mit Offenbach zu tun. Auch in Frankfurt war ich nur einmal im Stadion bei einem Männer-Spiel. Ich will nicht noch mehr Fußball sehen. Selber spielen ist etwas anderes.

Für die Einlaufmädchen der SG Götzenhain ist es am Samstag eine besondere Premiere. Welche Erinnerungen haben Sie an die ersten Kontakte mit den „Großen“?

Einlaufmädchen war ich nie. Aber ich habe immer Sticker- und Panini-Alben gesammelt. Außerdem erinnere ich mich daran, dass der 1. FC Köln ein Benefizspiel bei meinem Heimatklub SV Wesseling ausgetragen hat. Ich habe mir ein Ticket besorgt und fleißig Autogramme schreiben lassen.

Der bekannteste Name?

Dirk Lottner.

Zurück zur WM: Marokko, Kolumbien und Südkorea heißen die Gruppengegner. Was kommt da auf das deutsche Team zu?

Das ist schwierig zu beurteilen, weil ich gegen keines der Teams bisher gespielt habe. Erstmal ist es wichtig, dass wir den Jetlag abschütteln, gut starten und uns dann richtig ins Turnier arbeiten.

2019 war im Viertelfinale gegen Schweden Schluss. Was macht Sie zuversichtlich, dass es weiter geht?

Das hat damals richtig wehgetan. Aber die EM-Erfahrungen stimmen uns zuversichtlich. Wir wollen Weltmeister werden. Ohne Druck, aber mit viel Freude.

Wovor haben Sie den größten Respekt soweit weg von der Heimat?

Den Spinnen. Vor denen habe ich große Angst. Deshalb habe ich Australien bisher gemieden und andere Länder vorgezogen. Am besten komme ich also zurück mit dem Titel und einer überwundenen Spinnenphobie (lacht).

Das Gespräch führte

Jörn Polzin