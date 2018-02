Ohne Messi: FC Barcelona patzt im Derby

Tabellenführer FC Barcelona hat sich in der Primera Divison einen kleinen Ausrutscher erlaubt, bleibt aber souveräner Spitzenreiter.

Barcelona - Ohne Superstar Lionel Messi in der Startelf mussten sich die Katalanen am 22. Spieltag beim Stadtrivalen Espanyol mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Damit könnte Verfolger Atletico Madrid den Rückstand am Abend mit einem Sieg gegen den FC Valencia auf neun Punkte verkürzen.

Gerard Moreno (62.) sorgte zunächst per Kopf für die überraschende Führung des Tabellen-15., die Gerard Pique (82.) ebenfalls mit einem Kopfball ausglich. Erstmals in dieser Spielzeit saß der fünfmalige Weltfußballer Messi, der in zuvor 20 Saisoneinsätzen keine einzige Minute verpasst hatte, zu Beginn nur auf der Bank. Mit einem Freistoß bereitete der Argentinier, der in der 59. Minute eingewechselt wurde, den Treffer zum 1:1 vor.

Vielleicht interessiert Sie auch das: Ronaldo frustriert - "Madrid kommt nicht auf die Füße"

Lesen Sie dazu auch: Rückkehr nach Madrid? Details aus James‘ Leihvertrag durchgesickert*

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

sid