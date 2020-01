Oliver Kahn im FCB-Trainingslager: Er flog über den Irak - kurze Zeit später starteten Raketen

Oliver Kahn ist im FC-Bayern-Trainingslager in Katar angekommen. In der Nähe spielten sich kurz nach seiner Landung schreckliche Ereignisse ab.

München - Oliver Kahn hat seine Arbeit beim FC Bayern München aufgenommen. Klar, dass der Titan als neues Mitglied des Vorstandes gleich große Ziele hat. Schließlich wird er den FCB in weniger als zwei Jahren als Vorstandsvorsitzender anführen.

Bei seiner ersten Pressekonferenz machte Kahn schon eine sehr gute Figur. Den Fans gefielen seine Aussagen, seine Ausstrahlung, seine Aura. Nur ein Detail fehlte am Ende irgendwie doch.

Oliver Kahn: Reise ins Trainingslager nach Katar über Irak - beklemmende Details

Am Dienstag, kurz nach seiner Präsentation in der Allianz Arena*, brach Kahn dann in Richtung Katar auf. Dort bereitet sich der Rekordmeister auf die Rückrunde vor. Bei der Abreise gab es allerdings schon Probleme: Das Flugzeug startete mit 76 Minuten Verspätung - laut Bild gab es Schwierigkeiten mit der Klimaanlage, weshalb der Abflug verschoben wurde.

Also ging es erst um 17.16 Uhr los. Gegen 22.30 Uhr (MEZ) landete Kahn dann in Katar. Die Route des Fluges lässt sich bei flightaware.com nachvollziehen. Demnach ging die Reise des künftigen FCB-Bosses auch über den Irak und an der iranischen Grenze entlang - ganz in der Nähe wurden nur kurze Zeit später zwei Militärstützpunkte mit Raketen beschossen.

Oliver Kahn: Kurz nach seiner Landung kam es in der Nähe zu Raketenangriffen und einem Flugzeugabsturz

Nur einige Stunden nach Kahns Landung in Doha kam es dann zu einem verheerenden Flugzeug-Unglück nahe der iranischen Hauptstadt Teheran. Über 170 Menschen verloren dabei ihr Leben.

Ein Sprecher des internationalen Flughafens in Teheran hatte zunächst erklärt, mutmaßlich „technische Schwierigkeiten“ hätten zu dem Absturz geführt. Der Absturz hatte Spekulationen ausgelöst, weil er in enger zeitlicher Nähe zu den iranischen Luftangriffen auf die Militärstützpunkte in Irak erfolgte.

Oliver Kahn: Besuch im Trainingslager des FC Bayern München

Am Mittwochvormittag begrüßte Kahn dann die Mannschaft und machte sich ein Bild von seinem FC Bayern.

