Finale der Europa League im Live-Ticker: Kann sich Atletico gegen Marseille endlich belohnen? 

Im Europa-League-Endspiel 2018 stehen sich Olympique Marseille und Atletico Madrid gegenüber. Wir begleiten das Kracher-Finale im Live-Ticker.

Olympique Marseille - Atletico Madrid -:- (Mi, 20.45 Uhr in Lyon)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Finale in der Europa League zwischen Olympique Marseille und Atletico Madrid! Bei uns verpassen Sie keine wichtige Szene und bekommen vor und nach der Partie alle Infos rund um das Endspiel.

Finale der Europa League 2018: Vorbericht

Atletico Madrid will den Finalfluch der letzten Jahre brechen, Olympique Marseille hofft nach einer mäßigen Saison auf ein Happy End: Vor dem Finale der Europa League am Mittwoch in Lyon (20.45 Uhr ist Anpfiff) sind beide Klubs bis in die Haarspitzen motiviert und hoffen in dem Hochsicherheitsspiel auf einen ruhigen Ausgang.

Sorgen bereiten vor allem die Problemfans von Olympique Marseille, die mit dem Anhang von Olympique Lyon, Hausherr im Groupama-Stadion, aufs Härteste verfeindet sind. In den letzten Duellen war es zu massiven Ausschreitungen gekommen. Ultras hatten Sitzschalen aus der Verankerung gerissen und diese wie weitere Teile der Sanitäranlagen als Wurfgeschosse benutzt. „Wir haben reagiert und deutlich mehr Maßnahmen ergriffen als zu Spielen der EM 2016“, sagte Polizeisprecher Stephane Boillon. 1250 Polizisten sind im Einsatz, ein Hubschrauber und zwei Wasserwerfer stehen bereit. Marseille bringt sogar 200 eigene Ordner mit nach Lyon.

Finale der Europa League 2018: Simeone muss auf die Tribüne

Sportlich gilt Madrid als Favorit, nachdem die Rojiblancos im Halbfinale Titelaspirant FC Arsenal ausgeschaltet haben. Den Madrilenen hängt aber nach, in Finals unter Trainer Diego Simeone meist zu verlieren - so wie 2014 und 2016 in der Champions League gegen den Stadtrivalen Real Madrid. „Wir haben mit Diego Simeone mehr Finalspiele gewonnen als verloren. Wenn wir mit dem Herzen dabei sind, siegen wir sicher“, sagte Madrids Abwehrspieler Juanfran dem kicker trotzig. Der letzte internationale Titel datiert aus dem Jahr 2012, als Simeone in seinem ersten Jahr als Atletico-Trainer die Europa League gewann.

In Lyon kann der Argentinier seiner Elf nicht aus nächster Nähe helfen. Der 48-Jährige wurde nach Schiedsrichter-Beleidigungen im Hinspiel gegen Arsenal für vier Spiele gesperrt und muss die Partie von der Tribüne aus verfolgen. Die UEFA lehnte ein Gnadengesuch ab, Assistent German Burgos steht an der Seitenlinie.

Finale der Europa League 2018: Atletico-Star vor Wechsel nach Barcelona

Für Offensiv-Star Antoine Griezmann dürfte das Finale das letzte große Spiel im Atletico-Trikot sein. Der Franzose steht vor dem Wechsel zum FC Barcelona - für eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro. Atletico versuchte zuletzt jedoch mit allen Kräften, den Transfer zu verhindern.

Olympique Marseille, im Viertelfinale Endstation für RB Leipzig, könnte mit einem Sieg die Saison noch retten. In der Liga stehen die Südfranzosen vor dem letzten Spieltag nur auf Rang vier und drohen die Champions League zu verpassen. Mit einem Sieg am Mittwoch wäre man automatisch für die Königsklasse qualifiziert.

Olympique hat einen prominenten Unterstützer. „Ich werde für Marseille vibrieren“, sagte der dreimalige Weltfußballer Zinedine Zidane. Der Erfolgscoach von Real Madrid ist in Marseille geboren und Anhänger des Klubs, obwohl er dort nie gespielt hat.

