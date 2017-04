Panama-Nationalspieler vor seinem Haus erschossen

Panama-Stadt/Colón - Panama steht unter Schock. Amílcar Henríquez, einer der besten Fußballer des Landes, ist vor seinem Haus erschossen worden.

Einer der besten Fußballer Panamas ist in seiner Heimat erschossen worden. Der 33-jährige Nationalspieler Amílcar Henríquez sei beim Verlassen seines Hauses in der Provinz Colón niedergeschossen worden, sagte der Pressechef der panamaischen Polizei am Samstag (Ortszeit) der amerikanischen Nachrichtenagentur AP. Im Krankenhaus sei der Mittelfeldspieler seinen Verletzungen erlegen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden.

Mittelfeldspieler Henríquez spielte 85 mal für sein Land, feierte im Februar 2005 sein Debüt. Zuletzt stand er in seiner Heimat bei CD Árabe Unido unter Vertrag, spielte während seiner Karriere aber lange Zeit in Kolumbien.

Juan Carlos Varela, der Präsident Panama verurteilte das Verbrechen auf Twitter und forderte eine rasche Aufklärung.

Condenamos enérgicamente el asesinato de Amílcar Henríquez;se movilizarán a Colón todas las Fuerzas de Seguridad hasta dar con responsables. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 16. April 2017

dpa/fw