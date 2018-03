Mit Draxler: PSG feiert Pflichtsieg in der Ligue 1

Sechster Erfolg in Serie

+ © AFP / FRANCOIS NASCIMBENI Auswärtssieg: Julian Draxler (l.) und Pars St. Germain behaupten sich in Troyes. © AFP / FRANCOIS NASCIMBENI

Paris St. Germain eilt weiter dem Titel in der Ligue 1 entgegen. In Troyes baut der Scheichklub seine Siegesserie aus. Julian Draxler steht in der Startelf.