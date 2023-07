Paukenschlag: VfB Stuttgart bricht Trainingslager ab

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart bricht sein Trainingslager in Neukirchen vorzeitig ab. © IMAGO/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat das Trainingslager in Österreich vorzeitig beendet und reist nach Stuttgart zurück.

Neukirchen am Großvenediger - Das hat sich der VfB Stuttgart anders vorgestellt: Nachdem es seit Dienstagnachmittag zu heftigen Regenfällen gekommen war, wurde am Mittwochvormittag beschlossen, die Zelte abzubrechen und das Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger vorzeitig zu beenden. Denn aufgrund der starken Regenfälle ist der Rasen bis auf Weiteres nicht bespielbar.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte: „Wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert. Ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht ein Aufenthalt aber natürlich keinen Sinn. Deshalb haben wir uns für die vorzeitige Heimreise nach Stuttgart entschieden.“

Vor allem für die mitgereisten Fans ist diese Nachricht eine Hiobsbotschaft. Der Verein teilte mit, dass der Fanbeauftragte bis Donnerstag vor Ort ist.