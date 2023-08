Tuchel spricht Pavard-Klartext: „Er ist unser Spieler“

Von: Niklas Kirk

Der FC Bayern besiegt beim Heimspielauftakt der neuen Bundesliga-Saison den FC Augsburg mit 3:1. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

München – Der FC Bayern München empfing zu seinem Heimspielauftakt der diesjährigen Saison den FC Augsburg zum Nachbarschafts-Duell. Die Begegnungen mit den bayrischen Schwaben erweisen sich dabei traditionell als unangenehm, diesmal jedoch fuhr der Deutsche Rekordmeister einen ungefährdeten 3:1-Sieg ein. Ebenso trug Harry Kane erstmals das Trikot des FCB in einem Bundesliga-Heimspiel und traf gleich doppelt.

Wir fassen die Stimmen zur Partie des FC Bayern gegen den FC Augsburg zusammen.

Thomas Tuchel vor dem Duell gegen den FC Augsburg © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Ballack vor dem Spiel bei DAZN über...

...Harry Kane: „Ein mitspielender Stürmer, eine Nummer 9, die der FC Bayern gesucht hat. Er ist also auch Vorbereiter und einer, der sich nicht zu schade die Räume zu belaufen, die Sinn machen für die Mannschaft.“

...Leon Goretzka: „Er ist noch nicht wieder in dieser Form, um ergänzend zu Kimmich zu spielen. Als Box-zu-Box Spieler muss er präsenter, aktiver sein.“

Thomas Tuchel (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel bei DAZN über...

...Daniel Peretz: „Es passt vom Alter perfekt, wir haben Manu jetzt viel Zeit gegeben. Daniel war spätestens nach dem U21-Turnier auf dem Schirm, tolle Persönlichkeit, sehr klar. Er kann mit seinem absoluten Idol jetzt trainieren und Fortschritte machen.“

...die Nicht-Berufung und den Wechselwunsch von Benjamin Pavard: „Kein neuer Stand. Benni hat Rückenprobleme, hat nicht trainiert, ist deshalb nicht im Kader.“

Niklas Dorsch (Spieler, FC Augsburg) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Elfmeterentscheidung gegen sich: „Mir war klar, dass ich den Ball mit der Hand spiele, im gleichen Moment schaue ich tatsächlich nach unten und sehe, dass ich außerhalb des Sechzehner stehe. Josh Kimmich ist dann auch gleich gekommen und hat gesagt ‚du hast den Ball mit der Hand gespielt, war aber klar außerhalb‘, und so habe ich es auch empfunden.“

Harry Kane (Spieler, FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Leistung der Mannschaft: „Wir haben viele Chancen kreiert, es hätten noch ein paar mehr sein können“

...seinen zweiten Treffer des Spiels: „Phonsie (Alphonso Davies) spielt einen super Ball in die Gasse und ich habe den Ball versucht über den Torwart zu heben, nachdem ich ihn im Augenwinkel herauskommen sehen habe.“

...seine schnelle Integration im Team: „Ich denke, wir lernen jeden Tag sehr viel im Training und auch mehr über uns selbst. Wir haben eine tolle Qualität im Kader und da fühlt man sich ohnehin wohl.“

...die Geburt des vierten Kindes: „Es waren definitiv ein paar verrückte Wochen, aber das wird bald aufhören. Sie (Frau und Kind) sind gerade noch drüben in London, werden dann aber bald herkommen.“

Die nächste Premiere: Bei seinem Bundesliga-Heimdebüt erzielte Harry Kane zwei Treffer. © picture alliance/dpa/Tom Weller

Leon Goretzka (Spieler, FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Freude, mit Harry Kane zu trainieren: „Macht richtig was her, man merkt seine Aura in der Kabine, hilft uns extrem.“

...das Spiel auf der Doppelsechs: „Wir wussten, dass es heute kein schönes Fußballspiel wird, dafür spielt Augsburg einfach einen Fußball, der eklig ist.“

...die Sechser-Diskussion: „Ich bekomme die nicht so viel mit. Man bekommt immer mal was von Freunden zugeschickt, aber ich glaube, ich kann darauf verzichten, das zu lesen. Ich möchte mich an der Diskussion nicht beteiligen, der Trainer hat klar gesagt, dass er sich noch was wünscht.“

Thomas Tuchel (Trainer, FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Fortschritte im Team: „Man sieht es auch an den Gesichtern, wie die Spieler feiern.“

...das Steigerungspotenzial und Startprobleme: „Unser Spiel war zu Beginn nicht schnell genug, nicht frei genug, ganz einfach. Da musste offensichtlich mal ein Eigentor, ein Elfmetertor her.“

...das Trio Gnabry-Coman-Sané: „Insgesamt war Luft nach oben, waren ein bisschen unsauber, ein bisschen steif gewirkt. In der zweiten Halbzeit wurde es besser.“

...das Verhalten von Benjamin Pavard: „Er ist im Moment sehr fokussiert auf seine Wünsche, das nehme ich nicht persönlich. Er hat seinen Wunsch klar geäußert, wir denken aber an den FC Bayern und an das Team zuerst. Die Thematik hat sich nicht verändert: Er ist unser Spieler, er hat seinen Wunsch hinterlegt.“

...den Schubser von Sané gegen Pedersen in der Halbzeit: „Ist noch im grünen Bereich.“

