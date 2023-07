Weniger als ein Jahr vor der Heim-EM: Lahm schlägt nach DFB-Debakel Alarm

Von: Jannek Ringen

Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft ist aktuell ein großes Sorgenkind in der deutschen Fußballwelt. Auch Philipp Lahm sorgt sich um das DFB-Team.

München – In einem Jahr steht die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland auf dem Plan und die deutsche Nationalmannschaft läuft der Form hinterher. Turnierdirektor Philipp Lahm blickt ambivalent auf das anstehende Turnier.

Philipp Lahm Geboren: 11. November 1983 (Alter 39 Jahre), München Vereine: FC Bayern München, VfB Stuttgart Länderspiele (Tore): 113 (5)

DFB-Team in der Krise

Die Weltmeisterschaft 2022 war ein Debakel für die deutsche Nationalmannschaft. Nach 2018 schied das Team von Hansi Flick zum zweiten Mal in Folge bereits in der Gruppenphase aus und bestätigte die negative Entwicklung. Aus der Krise kam die DFB-Elf in den vergangenen Wochen nicht heraus.

Fünf Testspiele hat die deutsche Mannschaft seit dem WM-Debakel bestritten. Lediglich ein Sieg kam neben den drei Niederlagen herum, ohne dass die Gegner zur Weltspitze gehörten. Von einer Aufbruchsstimmung lässt sich ein Jahr vor der Heim-EM nicht reden.

Philipp Lahm blickt ambivalent auf die anstehende Heim-EM. © IMAGO / Bernd Elmenthaler

Lahms sorgenvoller Blick

Weltmeister-Kapitän und Turnierdirektor Lahm blickt indessen mit Sorge auf die Nationalmannschaft. „Es sollte besser laufen als aktuell. Noch ist Zeit, aber es muss sich etwas tun. Das steht außer Frage“, sagte er in einem Interview mit der Abendzeitung. Er hofft, dass die Nationalmannschaft die Wende schafft.

Ein guter Auftritt der Nationalmannschaft wäre für die Stimmung vor und während des Turniers enorm wichtig. „Natürlich ist es immer hilfreich, wenn die Heimmannschaft lange im Turnier ist“, erklärte Lahm mit Blick auf das Turnier. Die Hoffnung hat er auch noch nicht aufgegeben.

Kader bei Frauen-WM 2023: Mit diesen Spielerinnen will Deutschland den Titel holen Fotostrecke ansehen

Lahm spricht von einer „unglaublichen Möglichkeit“

Trotz der großen Krise beim DFB und bei der Nationalmannschaft sieht Lahm in der Heim-EM eine große Chance und hofft auf ein Sommermärchen 2.0. Die Europameisterschaft im eigenen Land würde eine „unglaubliche Möglichkeit“ für die Gesellschaft bieten.

„Die Zeiten kann man nicht vergleichen, aber in der heutigen Zeit mit all den Herausforderungen, die wir haben in unserer Gesellschaft, mit der Energiekrise, aber auch dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist es wichtig, dass wir immer mal wieder zusammenkommen und ein Fest feiern, unsere Werte feiern. Da gibt ein so großes Fußballturnier eine unglaubliche Möglichkeit, dass die Gesellschaft wieder näher zusammenrückt“, äußerte sich der ehemalige Kapitän Deutschlands.