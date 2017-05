Freiburg-Präsident bestätigt: Grifo verlässt den SC

Obwohl die Breisgauer noch auf einen Platz in der Europa League hoffen, will Vincenzo Grifo offenbar den Klub im Sommer verlassen. Sein Ziel ist derzeit noch unklar.

Freiburg - Offensivspieler Vincenzo Grifo wird den SC Freiburg laut Präsident Fritz Keller verlassen. „Er hat sich verabschiedet, das ist leider so“, sagte Keller in der Sendung „Sport im Dritten“ des SWR. „Es ist einfach so, dass eine gewisse Fluktuation da ist. Aber bei den restlichen Spielern müssen wir niemanden gehen lassen.“ Wohin es den 24-jährigen Grifo zieht, ist noch unklar.

Ein Abschied des mit sechs Toren und zwölf Assists bestem Scorer der Breisgauer hatte sich zuletzt angedeutet. Zuletzt war der Flügelstürmer mit verschiedenen Clubs der Fußball-Bundesliga in Verbindung gebracht worden. Vor allem Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC sollen Interesse haben. Beim Sport-Club hat Grifo regulär noch einen Vertrag bis 2019.

Sollte Borussia Dortmund am kommenden Samstag das Finale des DFB-Pokal in Berlin gegen Eintracht Frankfurt für sich entscheiden, spielt der SC Freiburg in der kommenden Saison international. Da die Schwarz-Gelben als Tabellendritter der Bundesliga bereits fix für die Champions League qualifiziert sind, winkt der internationale Startplatz für den DFB-Pokalsieger nicht mehr dem anderen Finalteilnehmer, sondern dem Tabellensiebten der Bundesliga.

dpa