Klopp springt mit FC Liverpool auf Platz Zwei

Liverpool - Der FC Liverpool hat mit Trainer Jürgen Klopp den Sprung auf den zweiten Platz der englischen Premier League geschafft. Die Reds siegten am Samstag gegen West Ham United mit 4:1 (1:0) und verdrängten mit 57 Punkten Manchester United von Rang zwei. Die Red Devils können allerdings am Sonntag mit einem Sieg gegen den FC Chelsea (15.05 Uhr) wieder nachziehen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can (29. Minute), Mohamed Salah (51.), Roberto Firmino (57.) nach tollem Can-Zuspiel und Sadio Mané (77.) sorgten für die Treffer.

Für die Gäste aus London konnte Michail Antonio (59.) nur zum zwischenzeitlichen 1:3 verkürzen. Zuvor hatten die Hammers durch den früheren Bremer Marko Arnautovic allerdings beste Gelegenheiten. Der Österreicher lupfte nach 15 Minuten den Ball an die Latte. Vier Minuten vor der Pause rettete Liverpool-Keeper Loris Karius nach einem Schuss des Offensivspielers mit einer Glanzparade.

David Wagner gelang mit Huddersfield Town ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Auch David Wagner siegreich

Aufsteiger Huddersfield Town holte drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das Team von Trainer David Wagner gewann bei West Bromwich Albion durch Tore von Rajiv van La Parra (48.) und Steve Mounie (56.) mit 2:1 (0:0) und rangiert mit 30 Punkten vorerst auf Platz 14. Der AFC Bournemouth sicherte sich durch eine bärenstarke zweite Halbzeit gegen Newcastle United ein 2:2. Auch Ex-Meister Leicester City sicherte sich durch ein Eigentor von Stoke-Keeper Jack Butland ein 1:1 und sichert sich so weiter nach unten ab.

Am Dienstag empfängt der FC Arsenal Spitzenreiter Manchester City zum Topspiel der Premier League.

