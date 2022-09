Pressekonferenz mit Nagelsmann und Neuer im Live-Ticker: Erinnerungen an eine herbe Niederlage des FC Bayern

Von: Patrick Mayer

Teilen

In der Champions League gefordert: Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern. © IMAGO / Philippe Ruiz

Der FC Bayern ist am Mittwoch zum Champions-League-Auftakt bei Inter Mailand zu Gast. Bereits an diesem Dienstagabend ist die Pressekonferenz der Münchner mit Nagelsmann und Neuer - hier im Live-Ticker.

Auftakt in der Champions League : Der FC Bayern startet am Mittwochabend (21 Uhr) bei Inter Mailand.

: Der startet am Mittwochabend (21 Uhr) bei Inter Mailand. Pressekonferenz live : Julian Nagelsmann und Manuel Neuer stehen am Dienstagabend Rede und Antwort.

: Julian Nagelsmann und Manuel Neuer stehen am Dienstagabend Rede und Antwort. Verfolgen Sie die Pressekonferenz mit dem FCB-Coach und seinem Kapitän ab 19.30 Uhr hier im Live-Ticker.

München/Mailand - Bei geradezu traumatischen Niederlagen in der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Bayern wird stets an das verlorene „Finale dahoam“ in der Champions League erinnert. 3:4 im Elfmeterschießen verlor der favorisierte deutsche Bundesliga-Rekordmeister an jenem 19. Mai 2012 in der Allianz Arena München gegen den FC Chelsea aus London.

Ausgerechnet Lokalmatador und Fanliebling Bastian Schweinsteiger verschoss den entscheidenden Elfmeter. Aber: Schon ziemlich genau zwei Jahre zuvor hatten die Bayern den Henkelpott auf den letzten Metern verpasst. Konkret: Am 22. Mai 2010 verloren sie ebenfalls das Königsklassen-Endspiel, diesmal im Madrider Estadio Santiago Bernabéu 0:2 gegen Inter Mailand.

Champions League: Der FC Bayern startet am Mittwochabend (21 Uhr) bei Inter Mailand

Also just gegen den FC Internazionale, bei dem die Bayern auch an diesem Mittwoch (21 Uhr, hier im Live-Ticker) ran müssen. Und das auswärts im legendären San Siro zum Auftakt der Champions-League-Saison 2022/23. Rund um diese Partie dürfte es freilich erneut um das geschichtsträchtige Aufeinandertreffen im Mai 2010 gehen. Damals war Trainer Julian Nagelsmann noch 22 Jahre alt - und U17-Coach von Bayerns Stadtrivale TSV 1860 München.

Welche Erinnerungen der heute 35-jährige Oberbayer an die damalige Niederlage seines heutigen Arbeitgebers hat? Was er aus dem 2:3 von Inter im Mailänder Stadtderby gegen den AC Milan am Wochenende zieht? Welche Schlüsse er wiederum aus dem 1:1 des FC Bayern bei Union Berlin ableitet?

Im Video: Uefa Champions League 2022/23 - Alle Infos zu den Gruppen der Königsklasse

Pressekonferenz live: Julian Nagelsmann und Manuel Neuer stehen am Dienstagabend Rede und Antwort

Zu all dem wird Nagelsmann bereits an diesem Dienstagabend in der Pressekonferenz (ab 19.30 Uhr) Rede und Antwort stehen. Zudem stellt sich sein Torwart und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Journalisten. Verfolgen Sie die PK hier im Live-Ticker! (pm)