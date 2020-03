Die Elf fürs Viertelfinale? So könnte der BVB gegen PSG spielen

Borussia Dortmund tritt in der Champions League bei PSG an. Mit dieser Aufstellung könnte der BVB im Achtelfinal-Rückspiel beginnen.

Dortmund - Der BVB muss am Mittwoch (11. März) zum Rückspiel in der Champions League in die französische Hauptstadt. Dort trifft Borussia Dortmund auf Paris Saint-Germain. Nach dem 2:1-Hinspiel-Sieg ist die Ausgangslage, wie RUHR24.de* berichtet, für die Elf von Lucien Favre nicht so schlecht. Doch welche Aufstellung im Spiel zwischen PSG und BVB in der Champions League* wird der Schweizer wählen?

Der Trainer kann aus dem Vollen schöpfen. Gegen die eigentlich in der Offensive sehr starken Pariser ist eine defensive Ausrichtung der BVB-Aufstellung nicht unrealistisch. Gute Nachrichten: Julian Brandt könnte wieder mit von der Partie sein

Das Spiel PSG gegen BVB findet definitiv ohne Zuschauer* statt. Ein Vorteil für Borussia Dortmund? Gut möglich. Zudem kommt, dass zahlreiche PSG-Stars verletzt ausfallen oder gesperrt sind.

