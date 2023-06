PSG will FC Bayern im Kane-Poker offenbar „überbieten“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München will Harry Kane aus Tottenham verpflichten, doch grätscht Paris Saint Germain plötzlich dazwischen?

München – Der FC Bayern München hat sich offenbar für einen Mittelstürmer entschieden. Harry Kane von Tottenham Hotspur soll im Sommer an die Säbener Straße wechseln und Robert Lewandowski ersetzen, der sich vor einem Jahr dem FC Barcelona anschloss. Die Gespräche zwischen der Spielerseite und dem deutschen Rekordmeister verliefen wohl bestens, zwischen den beiden Klubs gibt es aber noch unterschiedliche Vorstellungen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer

FC Bayern München will Kane verpflichten

Fix ist der Transfer von Kane also noch nicht und plötzlich bekommt der FC Bayern München auf der Zielgeraden namhafte Konkurrenz. Wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, bemüht sich auch Paris Saint Germain um den Engländer. Der französische Top-Klub ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Superstar Kylian Mbappé, der den Verein offenbar verlassen will.

Paris Saint Germain soll bereit sein, den FC Bayern München im Transfer-Poker um Kane zu überbieten. Nicht nur bei der Ablöse will PSG mehr als der deutsche Rekordmeister zahlen, auch beim Gehalt könnte der englische Nationalspieler in der französischen Hauptstadt mehr absahnen als an der Säbener Straße.

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern München? © IMAGO/Martin Rickett

Für den Top-Klub aus Frankreich wäre das kein Problem, denn dank der Investoren zählt PSG zu einem der finanziell stärksten Klubs Europas. Der FC Bayern München ist mit seinem ersten Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro gescheitert, bereitet nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky aber bereits eine verbesserte Offerte vor.

FC Bayern München mit Kane grundsätzlich einig

Tottenham soll offenbar mindestens 115 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler verlangen. Der FC Bayern versucht, den Preis zu drücken, wird aber bis an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, um den Torjäger unter Vertrag nehmen zu können, dessen Arbeitspapier in Tottenham noch bis zum 30. Juni 2024 läuft.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Trotz der finanziell immensen Möglichkeiten von Paris Saint Germain ist der FC Bayern weiter Favorit auf eine Verpflichtung Kanes. Der Brite ist sich nämlich grundsätzlich einig mit dem deutschen Rekordmeister und wartet nur noch darauf, dass sich die beiden Vereine einigen. PSG hat lediglich Außenseiterchancen auf einen Transfer des 29-Jährigen. (smr)