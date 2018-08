Real Madrid schnappt sich Courtois - weiterer Star geht den umgekehrten Weg

Der belgische Nationaltorwart Thibaut Courtois wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid. Beide Klubs bestätigten den Transfer am Mittwochabend.

London - Courtois soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge 35 Millionen Euro kosten. Außerdem wird der kroatische Mittelfeldspieler Mateo Kovacic (24) für ein Jahr von Madrid an die Blues ausgeliehen.

Courtois, der bei der WM zum besten Schlussmann des Turniers gewählt worden war, hatte bereits von 2011 bis 2014 in Spanien bei Atletico Madrid gespielt. Er will laut seinem Berater näher bei seiner Familie sein, die in der spanischen Hauptstadt lebt.



sid

