„Treten auf der Stelle“: SG Barockstadt spielt Unentschieden gegen Rot-Weiss Koblenz

Von: Tino Weingarten

Seit zehn Spielen ungeschlagen oder seit vier Spielen ohne Sieg? Bei der SG Barockstadt stellt sich nach dem 1:1 (1:1) über Schlusslicht Rot-Weiss Koblenz die Zufriedenheit nach dem einfachen Punktgewinn.

Wichtig für das Spiel der SG Barockstadt: Leon Pomnitz kehrte nach überstandener Verletzung am Schienbein zurück in die Startelf, Jan Lüdke nahm für ihn auf der Bank Platz. Trainer Sedat Gören vermisste beim 3:3-Unentschieden gegen Astoria Walldorf ohne Pomnitz die Kreativität auf dem Weg nach vorne. Die osthessische Personalie beim Gegner aus Koblenz, Christian Stark, fehlte den Rot-Weissen in Fulda verletzungsbedingt.

Frecher Freistoß von Leon Pomnitz - SG Barockstadt spielt Remis gegen Rot-Weiss Koblenz

Während Rot-Weiss Koblenz ihre Spielweise trotz des Fehlens von Stark auf das Spielfeld brachte, ging der Barockstadt die Kreativität im Offensivspiel trotz des Mitwirkens von Pomnitz lange ab. Erst nach einer halben Stunde hatte die SGB die erste gute Chance, als Marius Löbig eine Flanke von Kristian Gaudermann zwar per Kopf auf das Tor brachte, Oluwatobiloba Adewole den Ball aber auf der Linie klärte. Knapp zehn Minuten später belohnte sich Koblenz für den mutigen Auftritt, als Thilo Töpken mit einem krummen Abschluss Tobias Wolf überwand (39.).

Die Gäste versteckten sich nicht, obwohl der letzte Punktgewinn vom 3. September datiert. Rot-Weiss spielte nach vorne, war in den Zweikämpfen oft Sieger und kam in der Rückwärtsbewegung schnell hinter den Ball. Zur Halbzeitführung langte es dennoch nicht, weil Pomnitz einen Freistoß unter der Mauer hindurchschoss und Tim Kips im Gästetor damit düpierte (45.+1). Ein wichtiger Treffer kurz vor der Halbzeit, weil die Barockstadt nach der Pause aktiver wurde, ohne Kips aber auf die Probe zu stellen. „Spielerisch müssen wir zulegen, daran gilt es anzusetzen. Wir hatten viele Fehlpässe, wir müssen ruhiger bleiben. In der Hinsicht bin ich enttäuscht“, sagte Gören.

Die größte Gelegenheit hatte Pomnitz nach Vorarbeit von Will Siakam, dessen Hereingabe allerdings ein Stück zu weit für den Taktgeber der SGB war (56.). Ansonsten versuchte Gören erfolglos, mit den Hereingaben von Dominik Wüst oder Jan Lüdke, für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. Häufig waren die Bälle in die Spitze zu ungenau, die Innenverteidigung der Koblenzer um Adewole und Maurice Buckesfeld zudem hellwach waren. Und vorne? Hatte der eingewechselte Michael Guthörl die größte Gelegenheit zum Auswärtssieg, schoss auf Vorlage von Töpken aber rüber.

Sedat Gören kündigt Veränderungen für Spiel in Stuttgart an

So bleibt es bei der SG Barockstadt beim vierten Unentschieden in Folge und dem zehnten Spiel ohne Niederlage in Serie. Rot-Weiss Koblenz punktet erstmals seit Anfang September, bleibt aber weiter Tabellenletzter. „Wir wollten auf die drei Punkte gehen. Ich denke, dass es kein unverdientes Ergebnis ist und sich Fulda nicht beschweren kann, wenn wir 2:1 gewinnen“, sagte Rot-Weiss-Trainer Oliver Reck. Gören derweil kündigte die ein oder andere Rotation im nächsten Spiel an, seit einigen Wochen spielt mit einzelnen verletzungsbedingten Änderungen dieselbe Elf. „Wir sind seit zehn Spielen ungeschlagen, aber treten auf der Stelle. Die Mannschaften hinter uns ziehen an“, betonte Gören.

SG Barockstadt: Wolf; Gaudermann, Grösch, Frey, Hillmann - Schaaf, Ganime - Reinhard, Pomnitz (90.+2 Duran), Löbig (76. Wüst) - Siakam (64. Lüdke).

Rot-Weiss Koblenz: Kips; Kouadio, Buckesfeld, Adewole, Zobel - Maroudis (60. Ike) - An (60. Guthörl), Limani, Regäsel, Köhl (81. Lihsek) - Töpken.

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz (FV Niefern).

Zuschauer: 1367.

Tore: 0:1 Thilo Töpken (39.), 1:1 Leon Pomnitz (45.+1).