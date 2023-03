Wildes Spiel, sechs Tore, keine Punkte

Von: Johannes Götze

Teilen

Will Siakam traf zum zwischenzeitlichen 2:2 für die SG Barockstadt, doch für Zählbares langte es beim Bahlinger SC nicht. © Rolf Herchen/Charlie Rolff

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kehrt ohne Punkte vom Kaiserstuhl nach Hause: Beim Bahlinger SC setzte es in einem Fifty-Fifty-Spiel mit wahnsinnig vielen Torraumszenen eine nicht unverdiente 2:4 (1:1)-Niederlage. Damit ist der Südwest-Regionalligist aus Osthessen auch nach drei Pflichtspielen im neuen Jahr noch ohne Sieg.

Und dabei war für die Gäste mehr drin, denn nach der ganz frühen Führung durch einen Kopfball von Almir Ziga nach Leon Pomnitz‘ Freistoßflanke (7.), hätte Kapitän Patrick Schaaf gleich die nächste gute Standard der Fuldaer zum 2:0 nutzen können: Doch Jan Lüdkes Ecke setzte der Sechser per Kopf nur an den Querbalken (17.).

Wildes Spiel, sechs Tore, keine Punkte

Auffällig ohnehin: Beinahe jeden ruhenden Ball der Gäste konnte der Bahlinger SC nur mit Mühe und Not verteidigen, da insbesondere Torwart Marvin Geng ein ums andere Mal auf der Linie klebte – oder sich bitterböse verschätzte. Wie bei der Führung, wie bei der direkten Ecke von Lüdke, die Kapitän Tobias Klein gerade so auf der Linie klären konnte (40.). Doch Barockstadt traf nur noch einmal, als sich Dennis Owuso schnellen Schrittes über die rechte Seite durchsetzte und Joker Will Siakam zum zwischenzeitlichen 2:2 bediente (55.). Nachtrauern mussten die Fuldaer noch zwei Gelegenheiten von Owusu (37., 70.), als er einmal zu lange zögerte und einmal zu zentral abschloss – jeweils frei vor Geng.

Insgesamt mehr vom Spiel hatten allerdings die Gastgeber, die ein Erfolgserlebnis nach einem bitteren Pokalaus gegen Oberligist Villlingen und dem 1:1 zum Auftakt gegen Mainz II dringend benötigt hatten. Den frühen Rückstand steckte die Elf von Tobias Bührer schnell weg, glich nach einer von Barockstadt schlecht verteidigten Ecke durch den Ex-Kassler Shqipon Bektasi aus (19.), drehte das Spiel dank eines herrlichen Distanzschusses von Hassan Mourad das Spiel (49.). Und bestrafte die diesmal nicht konsequente Defensivarbeit der Barockstädter gnadenlos. Wie beim 3:2, als SGB-Keeper Tobias Wolf eine Flanke unglücklich vor die Füße des Torschützen Rico Wehrle klärte, wie beim 4:2, als Barockstadt leichtsinnig den Ball verlor und Santiago Fischer unbedrängt einköpfen konnte.

Die Statistik: Bahlinger SC: Geng; Lokaj (65. Gutjahr), Klein, Tost – Wehrle, Härringer, Bauer, Herrmann (90.+1 Trkulja) – Mourad (65. Ilhan), Bektasi (55. Fischer), Pepic (90.+1 Köbele).

SG Barockstadt: Wolf; Gaudermann (78. Göbel), Grösch, Frey, Ganime (90.+2 Fuchs) – Ziga (88. Fabinski), Schaaf – Lüdke (46. Siakam), Pomnitz, Owusu (88. Pfalz) – Reinhard.

Schiedsrichter: Philipp Reitermayer (Heidelberg).

Zuschauer: 713.

Tore: 0:1 Almir Ziga (7.), 1:1 Shqipon Bektasi (19.), 2:1 Hassan Mourad (49.), 2:2 Will Siakam (55.), 3:2 Rico Wehrle (68.), 4:2 Santiago Fischer (83.).