SG Barockstadt erleidet späten Nackenschlag durch Nick Proschwitz

Von: Tino Weingarten

Teilen

Kristian Gaudermann (links) im Duell mit dem israelischen Nationalspieler Ilay Elmkies. Die SG Barockstadt holte einen Punkt gegen die U23 der TSG Hoffenheim. © Charlie Rolff

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bleibt im achten Ligaspiel in Folge ungeschlagen, das Unentschieden beim 1:1 gegen die U23 der TSG Hoffenheim dürfte sich allerdings trotzdem wie eine kleine Niederlage anfühlen. Ex-Profi Nick Proschwitz köpfte kurz vor dem Ende zum Ausgleich.

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bleibt damit vorerst auf Platz vier in der Regionalliga Südwest. Die Partie hatte für die Fans der SGB bereits mit einer guten Nachricht begonnen, da Leon Pomnitz nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Spiel gegen die Kickers Offenbach mitwirken konnte und gleich in der Startelf stand. SGB-Trainer Sedat Gören schickte dieselbe Startelf ins Rennen.

Remis gegen Hoffenheims U23: SG Barockstadt im achten Spiel ungeschlagen

Die U23 der TSG Hoffenheim trat mit einer der jüngsten Mannschaften der letzten Jahre an. Lediglich der 26-jährige Kapitän Sören Dieckmann sowie der 22-jährige Ilay Elmkies, der bereits fünf Länderspiel für Israel und einen Treffer für sein Land aufweisen kann, stachen aus der jungen Startelf heraus. Die gespickt mit vielen jungen Talenten war: Eduardo Quaresma wurde vor der Saison von Sporting Lissabon ausgeliehen, Fisnik Asllani ist deutscher U-Nationalspieler und traf bereits sechs Mal in der laufenden Saison.

Ein weiterer Treffer kam in Fulda nicht dazu - weil die TSG offensiv zum einen in vielen Szenen zu verspielt schien und dadurch einige Angriffe verpufften. Zum anderen stand die SG Barockstadt defensiv gut, hatte auch die immer wieder sich offensiv einschalteten Außenverteidiger im Griff. Allerdings ging den Hausherren im ersten Durchgang die Torgefahr ab, einzig Innenverteidiger Aaron Frey näherte sich mit einem Abschluss aus 25 Metern.

Nick Proschwitz wird bei beiden Treffern Hauptrolle zuteil

In der Halbzeitpause drehte Gören an diesem Regler, seine Mannschaft kam offensiv wesentlich präsenter aus der Kabine, verzeichnete drei gute Abschlüsse, von denen TSG-Kapitän Dieckmann die beste hatte, als er den Ball mit der Brust Richtung eigenes Tor lenkte (54.). Danach schlief die Partie allerdings etwas ein. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Hoffenheim wiederum blieb in der Kreierung eigener Torchancen umständlich.

TSG-Trainer Vincent Wagner reagierte deshalb, brachte den erfahrenen Proschwitz für den unsichtbaren Asllani. Die erste Aktion des 35-Jährigen war ein Bodycheck gegen Eric Ganime, den folgenden Freistoß von Pomnitz legte Patrick Schaaf quer auf den Gefoulten, der den Ball per Kopf im Tor unterbrachte (75.). Die Gäste wurden daraufhin jedoch zielstrebiger, Nick Breitenbücher vergab eine große Möglichkeit (77.), ehe Proschwitz seine Qualität im gegnerischen Strafraum unter Beweis stellte und den Ausgleich köpfte (87.). Den Schlusspunkt hätte Marius Löbig nur kurz nach dem Ausgleich setzen können, sein Schuss aus zwölf Metern strich nur knapp am Pfosten vorbei (88.).

SG Barockstadt: Wolf; Gaudermann, Frey, Grösch, Hillmann - Schaaf, Ganime - Löbig (90.+3 Fuchs), Pomnitz, Reinhard (83. Pfalz) - Siakam (64. Wüst).

TSG Hoffenheim U23: Noll; Quaresma (73. Hagmann), Haider, Quarshie, Dieckmann - Elmkies (80. Che), Damar - Breitenbücher (80. Lässig), Tohumcu, Kelati - Asllani (73. Proschwitz).

Schiedsrichter: Luigi Satriano (FC Zell im Wiesental).

Zuschauer: 1878.

Tore: 1:0 Eric Ganime (75.), 1:1 Nick Proschwitz (87.).