SG Barockstadt mit einem Spiegelbild des Hinspiels

Von: Tino Weingarten

Teilen

Leon Pomnitz hatte in der ersten Halbzeit die größte Chance, die SG Barockstadt in Führung zu bringen. © Memento36

Die SG Barockstadt ist mit einem Unentschieden in die Restrunde der Regionalliga Südwest gestartet. Die torlose Partie gegen die TSG Balingen erinnerte stark an das Hinspiel Ende August.

Auch das Hinspiel in Balingen endete torlos - damals feierte Will Siakam sein Debüt im Trikot der SG Barockstadt. Glück und Pech lagen für die SGB damals nah beieinander, unter anderem scheiterte Jonas Pfalz am Pfosten, Balingens Sascha Eisele verpasste einen Meter vor dem Tor den Ball und damit den Siegtreffer der TSG. Rund 1000 Zuschauer in der Johannisau sahen, wie beide Mannschaften im Rückspiel den Spiegel auflegten und beinahe das identische Spiel ablieferten.

Regionalliga Südwest: SG Barockstadt und TSG Balingen torlos

SGB-Trainer Sedat Gören wechselte im Vergleich zur 0:1-Niederlage im Hessenpokal gegen den OFC zweimal: Jan Lüdke spielte für Dominik Rummel, der im Vorfeld der Partie erklärte, dass aufgrund seiner anhaltenden Verletzungsprobleme eine Karriereende Thema war, und Almir Ziga rückte für den angeschlagenen Kevin Hillmann in die Startelf, Eric Ganime verteidigte hinten links. Die Veränderungen führten im Spiel der SG Barockstadt jedoch nicht zum Bruch. Im Gegenteil, über weite Strecken des Spiels war die Barockstadt gegen den Tabellenzweiten die bessere Mannschaft.

Mehr Ballbesitz und die besseren Chancen in der ersten Halbzeit belegten das - allerdings mit wenig Glück in den Abschlüssen. TSG-Keeper Marcel Binanzer rettete die Gäste mit einer Glanztat vor dem frühen Rückstand, nachdem ein Mitspieler eine Hereingabe von Kristian Gaudermann aufs eigene Tor lenkte (8.), später war es der diesmal glücklose Leon Pomnitz, dessen Abschluss aus drei Metern über das Tor ging (22.). Glück hatte die Barockstadt, dass Balingen kurz nach der Pause nicht in Führung ging und Marius Grösch den Abschluss von Walter Vegelin von der Linie kratzte (50.).

Kurz vor Schluss: Dominik Rummel scheitert an der Latte

Die Gäste aus Balingen, bislang mit elf Siegen, hatten ihre einzige gute Phase im Spiel nach der Halbzeitpause, als sie mutig und mit mehr Druck Richtung Tor der SG Barockstadt spielte. TSG-Trainer Martin Braun wählte eine defensive Ausrichtung, in der seine Mannschaft auf die Fehler der Hausherren lauern wollte - nur diese selten angeboten bekam. In den Schlussminuten waren es die Hausherren, die mehr auf Sieg spielten und diesem nah waren. Doch der eingewechselte Rummel scheiterte erst an einem Balinger Abwehrbein (69.) und köpfte wenige Minuten vor dem Ende an die Latte (85.).

SG Barockstadt: Wolf; Gaudermann, Grösch, Frey, Ganime - Ziga, Schaaf - Owusu (73. Göbel), Pomnitz, Lüdke (60. Rummel) - Reinhard.

TSG Balingen: Binanzer; Eisele, Schmitz, Vogler - Curda, Akkaya - Vochatzer (68. Foelsch), Fritschi, Kuhn - Meiser (68. Viventi), Vegelin (81. Ferdinand).

Schiedsrichter: Niclas Zemke (SV Fürstenhausen).

Zuschauer: 1000.