Über dieses Interview sprechen alle Fußballfans: Völler lässt Sky-Reporter auflaufen

Vielen vielen Dank Rudi.

Würden sich doch alle anderen auch so verhalten wenn der selbsternannte beste Sportsender der Welt ihre Blödfrager los schickt dann wäre der Sender etwas leichter zu ertragen. Können sie noch was anders als Eigenwerbung, Selbstlob und Programmhinweise auftischen ? Können sie noch was anderes als Preudoexperten stundenlang labern lassen über Themen von denen sie keine Ahnung haben. Reden über die Qualität von Trainern und haben selbst teilweise nicht mal einen Trainerschein. Reden von Trainerarbeit und dabei durften sie mal dem Trappatoni den Ball hinter her tragen.

Deshalb Respeckt an Rudi Völler der den Mut besitzt sich nicht alles gefallen zu lassen. Wie dies ausgeht sieht man ja bei den Bayern. Kommt davon, dass ein Pressorgan und ein Sender inzwischen meinen sie dürfen machen was sie wollen. Was machen die anderen Medien ? Sie schreiben feste ab oder plappern nach. Medienlandschaft in Deutschland ? Der Spiegel läßt grüßen.