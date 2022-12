Bayern-Leihgabe Tillman sorgt in Schottland für Ekstase: FCB winkt Millionen-Ablöse

Von: Marius Epp

Wenige Monate waren genug für Malik Tillman, um in Schottland bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Verliert der FC Bayern sein Top-Talent für immer?

München - Beim FC Bayern sah sich Malik Tillman in der Sackgasse: Viel zu gut für die Regionalliga, aber (noch) nicht gut genug für die Profis. Also wagte er den Schritt ins Neuland. Wo Whisky gebrannt wird und Dudelsäcke dröhnen, sorgt er nun für Begeisterung.

Malik Tillman Geboren: 28. Mai 2002 (Alter 20 Jahre), Nürnberg Verein: FC Bayern München (momentan an die Glasgow Rangers ausgeliehen) Größe: 1,87 Meter Marktwert: 2,8 Millionen Euro

Bayern-Leihgabe Tillman überzeugt bei den Glasgow Rangers

Die Münchner verliehen das 20-jährige Offensivtalent im Sommer nach Schottland zu den Glasgow Rangers. Beim Traditionsklub weiß er schon nach kurzer Zeit zu gefallen und spielt regelmäßig. Drei Tore und zwei Assists gelangen ihm schon in der schottischen Liga, fünf Einsätze sammelte er in der Champions League. Insgesamt kommt er auf 1508 Spielminuten.

Rangers-Coach Michael Beale macht keinen Hehl daraus, dass er Tillman gerne verpflichten würde. „Es ist relativ einfach: Ich mag Malik wirklich. Er ist erst 20 und hat eine große Zukunft vor sich“, schwärmt er bei der BBC.

Malik Tillman fühlt sich wohl im altehrwürdigen Ibrox Stadium. © IMAGO/Stuart Wallace

Bayern-Leihgabe Tillman sorgt in Schottland für Ekstase: FCB winkt Millionen-Ablöse

Tillman ist bis zum Saisonende an die Rangers ausgeliehen, der Klub hat sich eine Kaufoption gesichert. Diese soll sieben Millionen Euro betragen, wie die Bild berichtete. Den Bayern würde also eine Millionen-Ablöse winken. Allerdings hat der FCB auch eine Rückkaufoption, wie wiederum der Kicker erfahren haben will.

„Ich kenne die genaue Ablöse nicht, aber wenn wir es machen können, würde ich Malik Tillman definitiv unter Vertrag nehmen, ja“, stellt Beale klar. „Er ist genau der Spieler, den wir wollen.“ Tillman kommt meist auf der Zehnerposition hinter der Spitze zum Einsatz, kann aber auch außen oder im Sturmzentrum spielen. Mit seinen 1,87 Metern bringt er eine gute Physis mit.

Malik Tillman: Bayern-Rückkehr oder Glasgow-Verbleib?

Wie geht es für Tillman in der kommenden Saison weiter? Sowohl ein fester Wechsel nach Schottland als auch eine Leih-Verlängerung oder eine Rückkehr nach München sind möglich. Wahrscheinlicher ist momentan ein Verbleib bei den Rangers. Sich im Bayern-Starensemble zu behaupten, wird keine leichte Aufgabe.

Ähnliches gilt für einen möglichen Nachfolger von Manuel Neuer. Momentan scheint hier ein Kroate die Nase vorn zu haben. (epp)