SC Freiburg zu Gast in Sandhausen – alle Infos zum Pokal-Achtelfinale

Von: Nils Wollenschläger

Am Dienstagabend findet das DFB-Pokalachtelfinale zwischen dem SV Sandhausen und dem SC Freiburg statt. Lesen Sie hier, wie Sie das Spiel live verfolgen können:

Der SC Freiburg muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts bei Zweitligist SV Sandhausen ran. Die Breisgauer sind in der vergangenen Saison erst im Finale an RB Leipzig gescheitert. Sandhausen will indes zum ersten Mal seit 1985 ins Viertelfinale einziehen.

SV Sandhausen gegen SC Freiburg – alle Infos zum DFB-Pokal finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist am Dienstag um 18 Uhr. Das Pokal-Achtelfinale SV Sandhausen gegen SC Freiburg wird ausschließlich von Pay-TV-Sender Sky live übertragen. (nwo)