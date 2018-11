200 Liter Glühwein für Fans des SC Hessen

Dreieich - Mit einer ganz besonderen Aktion beim nächsten Heimspiel will der SC Hessen seine Fans warm halten und glücklich machen.

Am Freitag um 19 Uhr spielt der SC Hessen gegen TSV Eintracht Stadtallendorf. Ein ganz besonderes Highlight erwartet allerdings die Fans: Der Verein hat sich nämlich etwas ganz Besonderes für das Abendspiel in der Regionalliga Südwest ausgedacht. Unter dem Motto „Drei Punkte für unsere Fans“ gibt es eine große Sonderaktion. Auf dem Spielfeld wird es unter anderem spannend, weil Dreieich erstmals in dieser Saison den Sprung aus der Abstiegszone schaffen kann. Außerdem werden die Fanartikel des SC Hessen an diesem Tag mit 30 Prozent Rabatt erhältlich sein. Und damit die Fans um diese Uhrzeit auch nicht frieren am Spielfeldrand, schenken die Getränkestände 200 Liter Glühwein aus - gratis für alle. Für die jungen Zuschauer gibt es übrigens ein alkoholfreies warmes Getränk. (jo)