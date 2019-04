Hoffnungen im Abstiegskampf ruhen auf Torwarttrainer Volker Becker

Jetzt ist es offiziell: Torwarttrainer Volker Becker ist neuer Cheftrainer beim SC Hessen Dreieich. Kann er den Abstieg noch verhindern?

Dreieich – Als Hans Nolte am Dienstagabend um 18.15 Uhr in der Kabine des SC Hessen Dreieich erschien, wollte der Mäzen des Tabellenvorletzten der Regionalliga nach sehr turbulenten Tagen vor den Spielern so etwas wie Aufbruchstimmung und noch einmal Hoffnung im Abstiegskampf verbreiten. 630 Minuten, sieben Spiele, bleiben dem SC Hessen Dreieich, das scheinbar Unmögliche, den Klassenerhalt, doch noch zu realisieren.

Dafür setzt Nolte auf bewährte Kräfte und gab den Spielern bekannt, dass der bisherige Torwarttrainer Volker Becker bis Saisonende als Cheftrainer die Verantwortung tragen wird. Die nach den Rücktritten von Rudi Bommer und Ralf Weber zunächst favorisierte Idee, den Dreieicher U17-Trainer Ervin Skela als Cheftrainer bis zum 18. Mai zu installieren, konnte nicht umgesetzt werden, so dass Becker die Mannschaft auf das Heimspiel am Freitag gegen den FSV Mainz II vorbereiten wird.

Volker Becker war schon Trainer in Egelsbach

Der 53-Jährige spielte als Torwart lange Jahre für die SG Egelsbach, war dann auch Trainer beim damaligen Kreisoberligisten in Egelsbach und ist seit fünf Jahren Torwarttrainer beim 2013 gegründeten Nachfolgeverein der SKG Sprendlingen. Seit dieser Saison ist der Inhaber einer Trainer-A-Lizenz auch im Scouting aktiv. Offiziell hat der SC Hessen Dreieich die neue Besetzung des Trainerpostens dann gestern Nachmittag bestätigt.

„Wir freuen uns, dass mit Volker ein Urgestein zugesagt hat, Verantwortung zu übernehmen. Er kennt die Jungs und wird alles tun, um die richtigen Impulse zu setzen“, erklärte der Sportliche Leiter Yüksel Ekiz.Auf Becker wartet eine komplizierte Aufgabe. Er muss eine seit langer Zeit erfolglose und zuletzt völlig verunsicherte Mannschaft wieder auf Kurs bringen.

SC Hessen Dreieich seit Oktober 2018 zu Hause sieglos

Die Dreieicher sind seit Oktober 2018 zu Hause sieglos, haben nach der Winterpause 2019 in sieben Spielen einen einzigen Punkt (1:1 gegen Worms) geholt. Bei fünf Absteigern beträgt der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz acht Punkte. Steigen vier Mannschaften ab, müssten die Dreieicher sieben Punkte gegenüber Worms aufholen.

Nachfragen über die derzeitige Situation, personelle Veränderungen und die sportliche Zukunft im Falle des Abstiegs ignoriert man beim SC Hessen weiterhin. Den Spielern wurde noch nicht mitgeteilt, wie die Planungen für die kommende Saison aussehen. Allerdings will man 2019/20 nicht mehr mit Profis antreten. (joko)

