SC Hessen: Bommer kritisiert Einstellung

Dreieich - Am Tag nach dem bitteren Rückschlag war der Frust lange nicht abgebaut bei Rudi Bommer. Von Jörg Moll

Der Trainer des SC Hessen Dreieich hatte Freitagabend nach dem 0:2 im Kellerduell der Fußball-Regionalliga Südwest gegen Eintracht Stadtallendorf noch in der Kabine seiner Enttäuschung Luft gemacht. Am Samstag setzte er seine Kritik am fahrlässigen Auftritt der Mannschaft im Training fort. „Das muss raus“, meinte der 61-Jährige: „Denn du darfst ein solches Spiel einfach nicht verlieren."

Vor den ausstehenden Spielen in diesem Jahr beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger (Samstag, 14 Uhr) und gegen Spitzenreiter Waldhof Mannheim (8. Dezember) nimmt er seine Spieler in die Pflicht. „Wir müssen uns schütteln und weiter geht’s!“ Schließlich geht es darum, den Rückstand zur Nichtabstiegszone nicht zu groß werden zu lassen. Wäre heute Saisonschluss, gäbe es bei einem Drittliga-Absteiger (VfR Aalen) vier Absteiger. Platz 14, den der VfB Stuttgart II (18 Punkte) inne hat, würde zur Rettung reichen. Der SC Hessen hat als 16. drei Zähler Rückstand. „Es war ein Kraftakt, in diese Position zu kommen, jetzt müssen wir den nächsten Kraftakt starten“, fordert Bommer. Zwei Aspekte wurmten ihn besonders:

Chancenverwertung: „Wir waren nicht gierig genug, unsere Chancen zu vollenden“, ärgerte sich der Ex-Nationalspieler. Angefangen bei Dominic Rau, der nach Uwe Hesses Ecke die Kugel von einem Gegenspieler bedrängt aus kurzer Distanz neben das Tor setzte. „Wenn man entschlossener agiert, kann man den machen“, ärgerte sich Bommer. Noch mehr wurmten ihn die fahrlässig vergebenen Chancen von Tino Lagator (52.) und Zubayr Amiri (54.). „Was will Tino da mit der Hacke? Wenn er ihn mit der Innenseite trifft, ist er drin.“ Amiri lief nach toller Vorarbeit von Toni Reljic allein aufs Tor zu, zögerte aber zu lange. „Solche Chancen müssen einfach drin sein“, forderte Bommer. Symptomatisch die Szene vor dem 0:1, als Uwe Hesses Flankenball kurz vor der Torlinie entlangsprang, ohne dass ein Dreieicher herankam. Daraus entstand der Konter zum 0:1, als Daniel Vier Dominic Rau düpierte und mit einem Heber an den Pfosten Ljubisa Gavric zum Eigentor zwang (57.). „Danach hatten wir Glück, dass wir im Spiel blieben“, meinte Bommer mit Blick auf den vergebenen Strafstoß von Laurin Vogt (71./Latte). Einstellung: In der zweiten Hälfte verlor der SC Hessen erst den Gegner vor dem 0:1 aus den Augen und dann den Faden. Kopflos rannten die Dreieicher danach an, entblößten ihre Deckung und bauten die lange unsicheren Gäste auf. „Es war eine neue Erfahrung für uns, dass wir die dominante Rolle inne hatten“, so Bommer: „Da darfst du keine Lücken anbieten.“ Dass dieses Mal Routiniers wie Rau oder in der Nachspielzeit Torwart Pierre Kleinheider mit verunglücktem Dribbling vor dem 0:2 durch Appel Prestes patzten, kam überraschend. Weil dann noch Angreifer Toni Reljic das Spiel gegen den Mann einstellte, platzte Bommer der Kragen: „Das geht so nicht, wenn er keinen Bock hat, muss er mir das sagen, dann spielt ein anderer.“ Bommers Reaktion lässt darauf schließen, dass der Kuschelkurs vorbei ist. „Jeden Tag hat bei mir ein anderer im Büro gesessen und gefordert, dass er mehr spielen müsse, das reicht erst mal.“