Schock für den BVB: Droht Nuri Sahin das Saisonaus?

Dortmund - Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund: Vor dem Pokal-Duell gegen den FC Bayern fällt Nuri Sahin aus. Sogar das Saisonaus steht im Raum.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss vorerst auf Mittelfeldspieler Nuri Sahin verzichten. Der 28-Jährige hat sich beim Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach (3:2) einen Teilriss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der BVB am Montag mit. Laut Klubangaben besteht die Hoffnung auf eine Rückkehr im Saisonendspurt. Sahin war am vergangenen Samstag schon in der 22. Minute ausgewechselt worden. Zuvor war er vom Gladbacher Tobias Strobl gefoult worden, der sich hierfür bereits beim BVB-Spieler entschuldigte.

