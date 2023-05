Thomas Müller wendet sich an Bayern-Fans: Emotionales Entschuldigungs-Schreiben im Meisterkampf

Von: Christoph Klaucke

Thomas Müller will die Meisterschaft trotz der Pleite gegen Leipzig nicht abschreiben. Die Vereinsikone wendet sich mit einer Entschuldigung an die Bayern-Fans.

München – Der FC Bayern hat die große Chance vertan, aus eigener Kraft Deutscher Meister zu werden. Einen Spieltag vor Schluss patzte der Serienmeister und verlor 1:3 gegen RB Leipzig. Nach dem 3:0 von Borussia Dortmund in Augsburg herrscht Gewissheit: Die Tabellenführung ist futsch. Kurz zuvor überraschte Thomas Müller mit einer ehrlichen Analyse des Titel-Desasters.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Thomas Müller schwört Bayern-Fans auf Meisterkampf gegen BVB ein

Thomas Müller ist bekannt als Spieler der klaren Worte und nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Nach der bitteren Pleite der Bayern gegen Leipzig ging der Ur-Bayer zwar schonungslos in die Analyse, wollte im Meisterkampf gegen Dortmund aber noch lange nicht klein beigeben.

„Ich will mal weggehen von dem Spiel. Wir müssen jetzt diesen Nackenschlag wegstecken, es ist noch eine Woche, wir haben nächste Woche noch ein Spiel. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann hat Dortmund ganz großen Druck. Sie müssen beide Spiele gewinnen und das will ich erstmal sehen“, blickte Müller auf den letzten Spieltag voraus und stichelte im Vorfeld bereits ein wenig Richtung BVB. „Wenn sie das machen, dann gratuliere ich freundlich. Aber bis dahin müssen wir bei uns bleiben und drei Punkte holen.“ Einen Tag nach dem Ausrutscher gegen Leipzig erneuert der 33-Jährige seinen Glauben an den Meistertitel und wendet sich in einem emotionalen Schreiben samt Entschuldigung an die Bayern-Fans.

Thomas Müller entschuldigt sich für die Pleite gegen Leipzig bei den Bayern-Fans. © Sven Hoppe/dpa

„Es ist nicht die Zeit zurückzuschauen – noch eine Woche volle Konzentration und wir werden die Chance haben, die Liga zu gewinnen“, schreibt Müller auf Instagram und wählt damit ähnliche Worte wie bereits nach Abpfiff in der Münchner Allianz Arena. Diesmal nimmt der Ur-Bayer aber auch die FCB-Fans mit ins Boot und entschuldigt sich für den Auftritt gegen die Sachsen.

„Um ehrlich zu sein, tut es mir leid für alle Bayern-Fans. Unsere zweite Halbzeit gestern war erschreckend schlecht“, meint Müller in Richtung Bayern-Fans, die bereits vor dem Abpfiff aus der Allianz Arena flüchteten. Jetzt heißt es aber, noch eine Woche zusammenzuhalten. Alles sei möglich. Der FC Bayern muss am 34. Spieltag beim 1. FC Köln antreten, während Dortmund zu Hause die mit vier Niederlagen im Gepäck anreisenden Mainzer erwartet.

BVB-Held Brandt kontert Müller-Stichelei

Auch in der Mixed Zone bekräftige Müller nach Spielschluss bereits noch einmal seinen Willen, die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge nach München zu holen: „Ich bin gerade richtig überzeugt: Wenn wir alles in diesen letzten Spieltag legen, dann habe ich schon genügend erlebt – hauptsächlich natürlich als Fan, als die Meisterschaften jedes Jahr sehr eng waren und am letzten Spieltag entschieden wurden.“ Diese Aussagen waren allerdings vor dem Dortmunder Sieg in Augsburg. Nach der Partie konterte BVB-Star Julian Brandt die vorangegangene Müller-Stichelei. (ck)