Schweinsteiger vier Stunden lang bei Müller-Wohlfahrt

München - Bastian Schweinsteiger (32) hat seinen Medizin-Check für seinen neuen Klub Chicago Fire in der Praxis von DFB-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt am Freitag in München absolviert.

Aus Chicago eingeflogen wurde Fire-Mannschaftsarzt Joshua Blomgren, nach Angaben von Sky Sport News HD dauerte die Untersuchung des Weltmeisters rund vier Stunden.

Einen Kommentar gab der Ex-Münchner, der von Englands Rekordmeister Manchester United in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) nach Chicago wechselt, nicht. Das Ergebnis des Gesundheits-Checks wurde von Fire bislang nicht bekannt gegeben.

"Wir planen, Bastian bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Chicago offiziell vorzustellen", sagte Fire-Sprecher Frank Stranzl der Sport Bild. Anfang der Woche sollen die letzten Details zur Präsentation am 29. März festgelegt werden.

Sein Debüt für Chicago könnte der Mittelfeldstar am 1. April im Heimspiel gegen Montreal Impact geben. Laut Stranzl könnte Schweinsteiger, sofern die Vorstellung am kommenden Mittwoch erfolgt, am 1. April bereits zum Fire-Kader gegen Montreal gehören.

Der Klub postete unterdessen bei Twitter ein Foto Schweinsteigers mit einem Fire-Schal um den Hals an der Seite von Blomgren. "Wir haben gehört, dass seine Begeisterung ansteckend ist", schrieb Fire dazu.

Chicago Fire hat bislang drei Saisonspiele absolviert. Zum Auftakt seiner 20. Saison erreichte der Klub ein Unentschieden gegen Columbus Crew, es folgten ein 2:0 gegen Real Salt Lake im ersten Heimspiel und ein 0:4 bei Liganeuling Atlanta United.

