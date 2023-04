Irre Aufholjagd des VfB in Unterzahl: Silas schockt BVB in aller letzter Sekunde

Von: Niklas Noack

Was für eine Schlussphase: In Unterzahl hat sich der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund ein 3:3 erkämpft. Silas besorgte mit der aller letzten Aktion den Ausgleich. Der Ticker zum Nachlesen.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Mavropanos (39. Gelb-Rot), Anton, Zagadou - Vagnoman, Millot (74. Coulibaly), Karazor, Endo, Sosa - Guirassy (74. Tomas), Führich (62. Silas) Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Ryerson, Can, Hummels (46. Coulibaly), Guerreiro - Özcan - Malen (69. Bynoe-Gittens), Brandt (63. Reus), Bellingham, Adeyemi - Haller (63. Moukoko) Tore 1:0 Haller (26.), 2:0 Malen (34.), 2:1 Coulibaly (78.), 2:2 Vagnoman (84.), 3:2 Reyna (90. Minute +3), 3:3 Silas (90. Minute +6)

ABPFIFF

90. Minute+6: Völliger Wahnsinn! Silas kommt nach einer Flanke von rechts zum Abschluss und schießt die Kugel überlegt flach ins Eck zum 3:3..

Der VfB Stuttgart jubelt in der Nachspielzeit. Silas trifft zum 3:3-Ausgleich. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

90. Minute +3: Ist das jetzt der Schlusspunkt? Reyna reagiert im Gewusel im Stuttgarter Strafraum am schnellsten und schießt zum 3:2 ein.

90. Minute: Sechs Minuten Nachspielzeit. Derzeit ist der VfB näher am Siegtreffer als der BVB.

84. Minute: Unfassbar, jetzt ist er drin! Erneut nach einer Sosa-Ecke springt der Ball zu Vagnoman, der das Spielgerät zum 2:2-Ausgleich in die Maschen wuchtet.

81. Minute: Stuttgart schnuppert am Ausgleich! Nach einer Sosa-Flanke kommt Vagnoman völlig frei zum Kopfball, setzt das Leder aber drüber.

78. Minute: Jetzt ist der Anschluss da! Coulibaly dribbelt von links ins Zentrum und zirkelt den Ball zum 2:1 ins lange Eck. Geht hier jetzt doch noch was?

74. Minute: Aktuell ist hier die Luft raus.

66. Minute: Der VfB kann hier weiterhin Nadelstiche setzen. Vagnoman legt den Ball von der Torauslinie auf Silas zurück, der das Leder jedoch drüber setzt.

65. Minute: Plötzlich taucht der eingewechselte Reus vor VfB-Keeper Bredlow auf, kommt aber an ihm nicht vorbei. Dortmund hat die Partie jetzt im Griff.

62. Minute: Was ein Strahl! Nach einer Ecke zieht Adeyemi von der Strafraumgrenze ab, doch der Ball zischt knapp übers Schwabengehäuse.

59. Minute: Trotz der Stuttgarter Unterzahl hat man nicht das Gefühl, dass der Ofen hier komplett aus ist. Die Schwaben glauben weiter an sich.

VfB-Angreifer Serhou Guirassy gegen Jude Bellingham. © IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Guirassy-Treffer zählt nach VAR-Einsatz nicht

53. Minute: Der Ball zappelt nach einem Guirassy-Lupfer im Dortmunder Netz, doch der vermeintliche Anschlusstreffer zählt nicht. Der Angreifer stand zuvor im Abseits.

50. Minute: Was eine Chance für den BVB: Adeyemi serviert die Kugel auf Bellingham, der das Leder am zweiten Pfosten an die Latte donnert.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Ist hier noch was drin für den VfB?

Halbzeitfazit: Es ist etwas skurril. Der VfB macht hier ein wahrlich ordentliches Spiel und sucht immer wieder den Weg nach vorne. Aber zum einen nutzen die Schwaben ihre vielen Chancen nicht und zum anderen sind die Dortmunder eiskalt. Deshalb führt der Favorit nach 45 Minuten mit 2:0. Da Stuttgart nach dem Platzverweis von Mavropanos nur noch zu zehnt ist, fällt es außerdem schwer an ein Comeback des VfB zu glauben.

HALBZEIT

45. Minute: Nochmal der VfB vor der Pause: Sosa bringt von links eine Flanke auf Guirassy, der den Ball links am Tor vorbeischießt.

VfB-Abwehrmann Mavropanos fliegt mit Gelb-Rot vom Platz

39. Minute: Das war unnötig! Malen entwischt zunächst Mavropanos, der den BVB-Angreifer anschließend zu Fall bringt. Mavropanos hatte schon Gelb und sieht somit die Ampelkarte.

Mavropanos fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. © IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Malen erhöht für den BVB beim VfB

34. Minute: Ganz bitter für den VfB! Stuttgart bekommt nach einer Ecke den Ball nicht weg, stattdessen springt das Leder zu Malen, der mit einem satten Schuss aus 15 Metern zum 2:0 trifft.

Donyell Malen trifft zum 2:0. © IMAGO/Blatterspiel

30. Minute: Was ist hier denn los? Der VfB steckt hier trotz Rückstand nicht auf und spielt weiter nach vorne. Nach einem Konter bedient Führich im Strafraum sehr überlegt Guirassy, der knapp drüber schießt. Was eine Chance! Die Dortmunder Defensive wackelt.

Haller bringt den BVB in Führung

26. Minute: Da ist die Führung für den BVB, die sich nun wirklich nicht angedeutet hat. Malen kommt über rechts und bringt den Ball flach rein. Am kurzen Pfosten lauert Haller, der die Murmel eiskalt unter die Latte zum 1:0 versenkt.

24. Minute: Der VfB hat hier mehr vom Spiel und erspielt sich auch die Chancen. Vor dem Tor fehlt bislang aber die Kaltschnäuzigkeit.

Enzo Millot geht nach einem Zweikampf mit Mats Hummels und Raphael Guerreiro zu Boden. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Mats Hummels trifft gegen den VfB Stuttgart fast ins eigene Tor

20. Minute: Fast ein Eigentor: Dortmunds Hummels will den Ball aus dem Strafraum ins Toraus klären und verfehlt dabei nur knapp das eigene Gehäuse.

18. Minute: Guirassy bekommt den Ball zentral im Strafraum auf Hüfthöhe. Trotzdem bekommt der Stuttgarter Angreifer die Kugel kontrolliert und schießt deutlich drüber.

16. Minute: Inzwischen ist das Tempo der Anfangsminuten etwas verpufft. Der BVB kontrolliert jetzt mehr die Partie.

10. Minute: Erste Chance für den BVB: Zunächst pariert Bredlow einen Haller-Schuss aus kurzer Distanz, dann springt der Ball zu Brandt, der links außerhalb des Strafraums postiert ist. Brandt visiert flach das rechte Toreck an – aber kein Problem für den VfB-Schlussmann.

8. Minute: Gute Kontergelegenheit für den VfB. Wieder ist es Führich, der die Kugel rechts auf Millot herausspielt, doch der bekommt den Ball nicht unter Kontrolle.

5. Minute: Stuttgart versucht hier Fußball zu spielen. Führich steckt auf Millot durch, der von links im Strafraum in den Rückraum ablegt. Dort steht Vagnoman, der das Leder nicht richtig trifft und übers Tor befördert.

3. Minute: Die Partie beginnt hitzig. Erst liegt Emre Can, dann Mavropanos am Boden. Beide können aber weitermachen.

1. Minute: Schiedsrichter Harm Osmers pfeift die Partie an, der Ball rollt.

ANPFIFF

VfB-Trainer Hoeneß setzt auf Zagadoz

Update, 14.30 Uhr: Im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen den VfL Bochum verändert VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die Startelf auf einer Position. Anstelle von Hiroki Ito begann der Ex-Dortmunder Dan-Axel Zagadou.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß setzt auf Zagadou von Beginn an. © Peter Hartenfelser/IMAGO

Sebastien Haller könnte beim BVB eine Pause bekommen

Wenn sich Borussia Dortmund die Chance auf die Meisterschale wahren will, müssen gegen den VfB drei Punkte her. Für die Partie in Stuttgart muss Trainer Edin Terzić weiterhin auf Verteidiger Nico Schlotterbeck verzichten, der an einem Muskelfaserriss laboriert. Niklas Süle konnte derweil in dieser Woche aufgrund von muskulären Problemen nicht trainieren. Sollte er ausfallen, steht Emre Can bereit. Im Sturm könnte außerdem Sebastien Haller eine Verschnaufpause bekommen.

VfB gegen BVB: Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß kann personell fast aus dem Vollen schöpfen

Das Glück auf seiner Seite hat der VfB aktuell, was die Personalsituation angeht. Denn zumindest die Stammkräfte meldeten sich alle fit. Zudem dürfte es Serhou Guirassy gut getan haben, dass er eine volle Trainingswoche zur Verfügung hatte. Die Stuttgarter Lebensversicherung im Sturm fehlte zuletzt wochenlang wegen eines Sehneneinrisses im Adduktorenbereich und feierte erst beim 3:2-Sieg gegen den VfL Bochum sein Startelf-Comeback. Ausfallen wird derweil Luca Pfeiffer, der an einem Infekt litt und diese Woche nicht trainieren konnte. Auch Nikolas Nartey, der sich derzeit im Aufbautraining befindet, steht Coach Hoeneß nicht zur Verfügung.

VfB-Sportdirektor Wohlgemuth vor Partie gegen den BVB: „Müssen uns nicht mit Favoritenrolle herumschlagen“

Der VfB Stuttgart geht gegen den Meisterschaftskandidaten vom BVB als klarer Außenseiter ins Spiel. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte im Vorfeld gegenüber BW24: „Also klar ist, dass wir uns nicht mit der Favoritenrolle herumschlagen müssen. Wenn der Zweite gegen den Sechzehnten antritt, gibt es eine klare Erwartungshaltung. Das entlastet uns.“

Die Stärken des Gegners sieht der Manager „insbesondere in der Offensive“, der er „eine beachtliche Qualität“ attestiert. Allerdings weist er darauf hin, dass der BVB nicht „unverwundbar“ sei: „Wir werden versuchen, unseren Aufwärtstrend zu nutzen und alles in die Partie reinzuhauen. Die Jungs sind heiß, der Handvoll aus dem Hinspiel etwas entgegenzustellen.“

VfB Stuttgart sendete Lebenszeichen im Abstiegskampf

Stuttgart - Beim Bundesligadebüt von Sebastian Hoeneß an der Seitenlinie ist beim VfB Stuttgart der Knoten geplatzt. So gelang den Schwaben am vergangenen Spieltag gegen den VfL Bochum der erste Auswärtssieg (3:2) in der Liga seit einem Jahr und fast vier Monaten. Ein unglaublich wichtiger Erfolg für den VfB, der somit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete. Immerhin rückten die Schwaben vor dem 28. Spieltag von Platz 18 auf den 16. Rang vor.