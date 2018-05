Dopingexperte Seppelt erhält Verdienstorden der Bundesrepublik

Der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt erhält am 7. Juni aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Berlin - Der Investigativ-Journalist wird im Schloss Bellevue für sein "herausragendes Engagement gegen Doping" geehrt. Die gleiche Auszeichnung erhalten der Sportwissenschaftler Wilhelm Schänzer, die Anti-Korruptions-Expertin Sylvia Schenk und der Tischtennis-Weltverbandspräsident Thomas Weikert.

Seppelt hatte mit seinen Recherchen maßgeblich zur Aufdeckung des Staatsdopingsystems in Russland beigetragen, aber auch in anderen Ländern ermittelt. Sein Film "Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger macht" hatte die Aufdeckung des Dopingskandals ins Rollen gebracht. Zuletzt war ihm zunächst das Visum für die Fußball-WM in Russland verweigert worden, erst nach einem Sturm der Entrüstung folgte der Rückzieher.

Steinmeier zeichnet am gleichen Tag zudem die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2018 sowie der Deaflympischen Winterspiele 2015 mit dem Silbernen Lorbeerblatt aus. Die Ehrungen finden während einer Feierstunde in Schloss Bellevue statt.

sid