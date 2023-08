Effiziente SG Barockstadt: Petö und Owusu machen ersten Sieg klar

Von: Tobias Konrad

Marius Köhl (weiß) war allen voran in der ersten Halbzeit bei fast jeder Offensivaktion der SG Barockstadt beteiligt und bereite Lennart Grimmer und dem FC-Astoria Walldorf Probleme. Die SGB zeigte sich gegen Walldorf sehr effizient. © Charlie Rolff

Die ersten drei Punkte sind auf dem Konto der SG Barockstadt. Im Nachholspiel des zweiten Spieltags der Regionalliga Südwest siegte die SGB mit 3:0 (1:0) gegen den FC-Astoria Walldorf.

Neben den Langzeitverletzten Marius Löbig und Sebastian Schmitt musste die SG Barockstadt auf Kevin Hillmann (Wade) und Leon Pomnitz (privat verhindert) verzichten. Dafür rückten im Vergleich zum Spiel in Stuttgart Leon Petö und Matheus Beal in die Startelf – und Erstgenannter dankte sofort. Drei Minuten waren gespielt, als Petö und Tobias Göbel einen Doppelpass spielten, Petö mit Tempo in den Strafraum gelang und ins lange Ecke zur Führung traf. Es war der Blitzstart für die SGB. Was folgte, waren mehr Probleme statt Sicherheit im eigenen Spiel.

SG Barockstadt: 3:0 in der Regionalliga gegen Astoria Wallorf

Denn nicht nur das muskuläre Ausscheiden von Innenverteidiger Marius Grösch – der Oberschenkel zwickte, Nico Rinderknecht kam und gab sein Pflichtspieldebüt – bereitete Trainer Sedat Gören Kopfzerbrechen, sondern ebenfalls das Auftreten des FC-Astoria Walldorf. Immer wieder über die linke Seite kam Birkan Celik als Problembereiter daher, weshalb Sturmspitze Marcel Carl – in der Vorsaison mit einem 65-Meter-Tor in Fulda – erst per Kopf (14.) und dann per Fuß (15.) nicht genau genug zielte. Trotz viel Ballbesitz der Gäste musste die SG Barockstadt bis zur Pause nicht mehr die Luft anhalten. Selbst zeigte sich die SGB in der Offensive – meist war Neuzugang Marius Kühl beteiligt – dagegen erst wieder kurz vor dem Gang in die Kabinen. Über die Außenverteidiger Kristian Gaudermann und Tobias Göbel reichte es nur zu ungefährlichen Fernschüssen.

Ich habe der Mannschaft vor Rundenbeginn gesagt, dass es in der Liga messerscharf zugeht. Das hat sich heute bestätigt. Die Spiele sind alle eng.

Nach Wiederbeginn erinnerte das Spiel stark an den ersten Durchgang. Während die SG Barockstadt um defensive Stabilität bemüht war, versuchte der DFB-Pokal-Teilnehmer – Walldorf verlor am Sonntag mit 0:4 gegen Champions-League-Teilnehmer FC Union Berlin – Lösungen zu finden. Und diese fand der FC-Astoria besser als in der ersten Halbzeit. Carl aus rund zehn Metern hatte bei seinem Abschluss zu viel Rücklage (56.), ehe Celik zehn Minuten später frei vor SGB-Keeper Samuel Zapico das 1:1 machen muss. Zwischendurch flatterten Zapico bei zwei Aktion ein wenig die Nerven.

SG Barockstadt: Leon Petö und Dennis Owusu treffen bei Sieg gegen Astoria Walldorf

Doch die SG Barockstadt zeigte anschließend dem Gast wie Effizienz geht. Mit der ersten offensiven Aktion nach Wiederbeginn gelang Reinhard in den Strafraum, ganz Walldorf erwartete den Pass in den Rücken, doch Reinhard legte quer auf Dennis Owusu. Der Flügelflitzer schob ein und traf erstmals im Dress der SGB (68.). Im Anschluss warteten die 1286 Zuschauer in der Johannisau vergeblich auf die Schlussoffensive der Gäste, wenngleich es beinahe noch mal eng geworden wäre. Doch SGB-Neuzugang Moritz Dittmann vernachlässigte seine Offensivaufgabe, eilte zurück auf die eigene Torlinie und klärte für seinen geschlagenen Keeper (83.). Owusus zweiter Treffer mit dem Schlusspfiff nach einer Dittmann-Flanke passte ins Bild einer effizienten Barockstadt-Elf.

Die Statistik: SG Barockstadt: Zapico; Gaudermann, Grösch (22. Rinderknecht), Frey, Göbel – Schaaf, Ganime – Köhl (71. Dittmann), Beal (53. Owusu), Petö (71. Grobelnik) – Reinhard (71. Lüdke).

FC-Astoria Walldorf: Idjakovic; Grimmer (81. Safranek), Stich, Hauk, Müller (64. Calhanoglu) – Politakis (46. Waack), Lässig – Fahrenholz (64. Manegold), Barry, Celik (81. Krüger) – Carl.

Schiedsrichter: Tom Bauer (VfL Neuhofen).

Zuschauer: 1286.

Tore: 1:0 Leon Petö (3.), 2:0 Dennis Owusu (68.), 3:0 Dennis Owusu (90.+2).