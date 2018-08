Sky-Panne zum DFB-Pokal, Fans wütend: „Verpassen Sie alle Tore und zahlen den vollen Preis“

Millionen Fußball-Fans freuten sich am Wochenende auf die Live-Spiele im DFB-Pokal, doch viele saßen vor einem schwarzen Bildschirm. Sky hatte technische Probleme.

München - Das vergangene Wochenende war die Generalprobe für alle Bundesligisten, denn mit der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal absolvierten alle Erstligisten (bis auf Frankfurt und den FC Bayern) ihre ersten Pflichtspiele in der neuen Saison. Gespannt wollten die Fans die 32 Partien verfolgen, doch bei vielen blieben die Bildschirme schwarz. Technische Probleme bei Sky Go ließen die Anhänger teilweise verzweifeln. Schon zum Zweitliga-Start Hamburger SV gegen Hosltein Kiel hatte es eine ähnliche Panne gegeben.

Die Reaktionen der Fans fielen entsprechend deutlich aus. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass viele Kunden noch immer verärgert sind, dass sich die Preise bei Sky kaum verändert haben, obwohl der Pay-TV-Sender seit 2017/18 nicht mehr alle Bundesliga-Spiele und seit 2018/19 auch nicht mehr alle Partien der Champions League zeigen darf. Lediglich an der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal hält Sky noch die exklusiven Live-Rechte für alle Spiele.

#SkyGo ist einfach überragend. Hauptsache schön damit werben, dass man alle DFB Pokalspiele zeigt. Wie beim Zweitliga-Auftakt geht wieder gar nichts. Verständnis? Fehlanzeige! Seht zu @SkySportDE — MF (@flagge_) 18. August 2018

Sehe ich es richtig: pünktlich zur ersten Pokalrunde läuft also #SkyGo nicht richtig? Konnte ja auch keiner ahnen, dass jemand diese Spiele heute sehen will... — Alex (@alex_muc86) 18. August 2018

Pünktlich zum #DFBPokal verreckt #SkyGo mal wieder. @SkySportDE hab ich es eigentlich nur mit Amateuren bei euch zu tun? Seht zu dass ihr das bis zum Anpfiff zum laufen bekommt! Wofür bezahle ich denn?!?! — Jono (@_J0N0) 18. August 2018

So unterscheiden sich die Wünsche von Uli Hoeneß und den Fans. Uli möchte von @SkySportDE 300m € .. der Fan möchte einfach nur, dass #skyGo funktioniert. #skyOneT — Patrick (@HauptPa) 19. August 2018

Um in der kommenden Spielzeit alle Spiele der 1. Bundesliga und der Champions League sehen zu können, benötigen die Fans zahlungspflichtige Abonnements bei Sky, Eurosport und DAZN. Ein User weist darauf hin, dass man bei den beiden letzteren bei Streaming-Problemen Kosten erstattet bekommen hätte.

Sowohl #DAZN als auch der #Eurosportplayer haben den Kunden nach Streamingproblemen Kosten erstattet.



Bevor #SkyGo das macht erhöht man eher nach den Preis.

Steht man doch konsequent für die Verarsche von Kunden — ' (@_twxtr) 19. August 2018

@DAZN_DE könnt ihr euch für nächste Saison bitte den @DFB_Pokal sichern. Das ist ja nicht auszuhalten mit #skygo ;) — ryback | NTG (@ryback89) 18. August 2018

Amateure. Bei DAZN hatte ich noch nie solche Probleme. #SkyGo — BastiFantasti (@Basti_S04) 18. August 2018

Dass die technischen Probleme wegen der hohen Anzahl an Spielen aufgetreten sein könnten, ist ein naheliegender Gedanke, allerdings unwahrscheinlich. Die zeitliche Verteilung der Partien im DFB-Pokal an diesem Wochenende sorgte dafür, dass maximal neun Spiele parallel stattfanden, also genau so viele wie an einem der letzten beiden Bundesliga-Spieltage.

Stichwort Bundesliga: Am kommenden Freitag startet diese mit dem Eröffnungsspiel FC Bayern gegen TSG Hoffenheim mit einigen Veränderungen in ihre 56. Saison. Das Spiel wird von Eurosport im kostenpflichtigen live-Stream, aber auch vom ZDF im Free-TV übertagen.

fw