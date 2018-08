Dieser Ex-Bayern-Star wird Experte beim „Doppelpass“

Jeden Sonntag wird bei Sport1 über die Bundesliga gefachsimpelt. Künftig ist im „Doppelpass“ ein früherer Bayern-Star als Experte dabei.

München - Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ist neuer Experte im sonntäglichen Fußball-Talk Doppelpass bei Sport1. Das gab der Privatsender bekannt. "In dieser Runde muss man auch mal anecken, unbequeme Wahrheiten aussprechen, offen und ehrlich zur Sache gehen können - genau mein Ding", sagte der 50-Jährige.

Der ehemalige Kapitän von Bayern München komplettiert die Dopa-Expertenrunde um Marcel Reif und Reinhold Beckmann. "Stefan Effenberg ist eine der profilstärksten und charismatischsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Die Zuschauer können sich auf Deutschlands meinungsstärkste Experten-Riege freuen - genug Diskussionsstoff bietet die neue Saison schon jetzt", betonte Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1.

Effenberg äußert sich zu Özil

Passend zur dieser Neuigkeit zeigte sich „Effe“ am Sonntag auch gleich mehr oder minder meinungsstark - der Ex-Nationaspieler äußerte sich zum Fall Özil und demonstrierte Verständnis für den Rücktritt des Spielmachers. „Dazu hätte ich ihm auch geraten. Fußball muss einfach dem Spieler Spaß machen. Das wäre im Fall Özil nicht mehr möglich gewesen“, sagte der frühere Kapitän des FC Bayern München in der „Bild am Sonntag“.

Zugleich wiederholte der 50-Jährige noch einmal, dass er Özil wegen dessen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht zur WM nach Russland mitgenommen hätte. „Es hat zu viel Unruhe gegeben“, meinte Effenberg, der vom kommenden Sonntag an in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ als Experte auftritt.

SID