„Zu asozial für Ibiza“: Foto von Darmstadt-Ausflug auf Malle bestätigt Aussage

Von: Jannek Ringen

Am vergangenen Freitag war es so weit. Der SV Darmstadt 98 kehrt nach dem 1:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg zurück in die Bundesliga.

Darmstadt – Nachdem der SV Darmstadt 98 im vergangenen Jahr im Endspurt den Aufstieg in die Bundesliga verspielt hatte, machte es die Mannschaft von Torsten Lieberknecht in diesem Jahr besser. Bereits zwei Matchbälle hatten die Lilien liegen lassen, ehe am Freitag gegen den 1. FC Magdeburg die Rückkehr ins Oberhaus gelang. Diese wird nun von der Mannschaft gefeiert.

SV Darmstadt 98 Gegründet: 22. Mai 1898 Trainer: Torsten Lieberknecht Größte Erfolge: Aufstieg in die Bundesliga (1978, 1981, 2015, 2023)

Der Aufstieg ist vollbracht

Bereits in der vergangenen Saison mischten die Darmstädter lange im Aufstiegsrennen mit. Am Ende der Saison stand Platz vier hinter den großen Namen Schalke 04, Werder Bremen und dem Hamburger SV zu Buche. Im Saisonendspurt ging den Lilien die Puste aus, sodass sie den Platz in den Top drei noch hergeben mussten.

Seit dem 12. Spieltag dieser Saison stand die Mannschaft von Torsten Lieberknecht an der Spitze der 2. Bundesliga. Der Aufstieg war Anfang Mai zum Greifen nah, jedoch verspielte man die ersten beiden Matchbälle gegen St. Pauli und Hannover 96. Der Sieg gegen Aufsteiger Magdeburg sorgte für die Rückkehr des SVD ins Oberhaus.

Der SV Darmstadt 98 feiert den Aufstieg auf Mallorca. © IMAGO / Lobeca; IMAGO / Jan Huebner

Reise nach Mallorca – „zu asozial für Ibiza“

Der Aufstieg des SV Darmstadt wurde bereits im Stadion gebührend gefeiert. Die Fans stürmten nach dem 1:0-Heimsieg den Platz und feierten zusammen mit den Spielern den Aufstieg in die Bundesliga. Die Mannschaft setzte die Feierlichkeiten in der darauffolgenden Woche fort und grüßt vom Ballermann.

Das Ziel für den Aufsteiger war lange Zeit eine andere Baleareninsel, nämlich Ibiza. „Vorgeschlagen hatten wir eigentlich Ibiza. Dafür sind die Jungs zu asozial und auf Mallorca, da können wir uns anpassen. Da sind wir willkommen“, erklärte Offensivspieler Braydon Manu das neue Reiseziel gegenüber dem Radiosender FFH.

Meisterschaft am letzten Spieltag das Ziel

Nach den Feierlichkeiten unter der Woche steht in der 2. Bundesliga noch der letzte Spieltag der Saison an. Die Darmstädter müssen zur SpVgg Greuther Fürth reisen. Dort hat die Mannschaft um Manu ein klares Ziel vor Augen.

Neben dem direkten Aufstieg möchte das Team am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachen und die Schale in den Himmel recken. Der Titel würde die fantastische Saison der Lilien abrunden, ehe die Feierlichkeiten am kommenden Tag weiter gehen. Am 29. Mai, der Tag nach dem letzten Spieltag, findet die Aufstiegsfeier auf dem Darmstädter Karolinenplatz statt. (jari)