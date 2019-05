Wehen Wiesbaden oder Ingolstadt? Erster Treffer fällt nach 32 Sekunden - Antwort per Fallrückzieher

In der Relegation um die Zweitliga-Qualifikation spielen der SV Wehen Wiesbaden und der FC Ingolstadt gegeneinander. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 0:1 (-:-), Freitag, 18.15 Uhr

SV Wehen Wiesbaden: 1 Kolke - 20 Kuhn, 4 Mockenhaupt, 10 Mrowca, 23 Mintzel - 28 Gül - 11 Shipnoski, 21 Schönfeld, 26 Titsch Rivero, 7 Dittgen - 9 Schäffler

SVWW-Bank: 25 Watkowiak, 6 Modica, 33 Wachs, 24 Lorch, 8 Schmidt, 22 Hansch, 17 Kyereh FC Ingolstadt: 22 Tschauner - 26 Neumann, 4 Paulsen, 15 Mavraj, 6 Otavio - 8 Cohen, 19 Gaus - 30 Pledl, 10 Kittel - 20 Kutschke, 11 Lezcano

FCI-Bank: 1 Heerwagen, 7 Kerschbaumer, 17 Sahin, 23 Krauße, 25 Kotze, 28 Träsch, 36 Kaya Tor: 0:1 Lezcano (1.) Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

19. Minute: Nach einem tollen Pass aus der eigenen Hälfte durch die Schnittstelle der Ingolstädter muss Tschauner vor Schäffler retten - das gelingt dem Keeper 20 Meter vor seinem Tor auch.

18. Minute: Die Gastgeber gewinnen mehr und mehr die Oberhand. Von Ingolstadt kommt derzeit nichts mehr.

16. Minute: Nun kombinieren sich die Gastgeber schön von rechts nach innen. Titsch Rivero hat Platz und Zeit, trifft aber nur Schäffler, von dessen Körper der Ball ins Toraus prallt. Abstoß also.

15. Minute: Shipnoski bringt eine schöne Flanke von der linken Seite auf den langen Pfosten. Dort dort rettet Otavio per Kopf.

13. Minute: Jetzt setzt sich der SVWW erstmals in der Ingolstädter Hälfte fest. Wieder gibt es eine Ecke, die per Kopf aus dem Strafraum befördert wird. Die folgenden Hereingabe landet im Toraus.

12. Minute: Kuhn kommt von der rechten Seite zur Flanke, Kittel lenkt den Ball zur Ecke. Der Standard wird geklärt.

11. Minute: Die Ingolstädter demonstrieren hier bislang ihre individuelle Überlegenheit. Otavios Sprint wird erst in Strafraumnähe gestoppt.

Wehen Wiesbaden gegen Ingolstadt: Lezcano trifft nach 32 Sekunden

8. Minute: Cohen langt von hinten zu und kassiert die erste Gelbe Karte des Abends. Damit ist der Ingolstädter Kapitän im Rückspiel am Dienstag gesperrt.

7. Minute: Erneut schlägt Kittel eine Freistoß-Flanke vor das Tor, wieder steht Kutschke im Abseits.

4. Minute: Nach einem Kittel-Freistoß aus dem Mittelfeld kommt Kutschke frei vor Kolke zum Abschluss und setzt die Kugel knapp vorbei. Er wird aber ohnehin wegen Abseits zurückgepfiffen.

2. Minute: Aber auch die Hessen sind sofort im Spiel. Nach einer Flanke von der rechten Seite setzt Schäffler einen Fallrückzieher aus rund 15 Metern knapp über den Kasten. Das lässt sich doch hervorragend an.

1. Minute: Tooooor für Ingolstadt! Lezcano bringt die Gäste in Führung! Der Paraguayer behauptet die Kugel rechts im Strafraum und bedient Kittel. Dessen Hereingabe kann Pledl nicht verwerten. Doch dann kommt Pledl wieder an diue Kugel und bedient Lezcano, der nach 32 Sekunden aus fünf Metern vollendet.

1. Minute: Der Ball rollt in der Brita-Arena.

+++ Die Hessen tauschen nach dem wegen des schon zuvor abgesicherten dritten Platzes bedeutungslosen 3:2 beim KFC Uerdingen siebenmal. Kolke, Kuhn, Mockenhaupt, Mintzel, Shipnoski, Schönfeld und Dittgen starten für Watkowiak, Wachs, Modica, Reddemann, Hansch, Kyereh und Diawusie.

+++ Bei den Gästen gibt es im Vergleich zur Startelf des letzten Ligaspiels, dem 2:4 in Heidenheim, nur eine Änderung: Für Kerschbaumer beginnt Pledl.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Hinspiel der Relegation zwischen dem 16. der 2. Liga und dem Dritten der 3. Liga. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt ab 18.15 Uhr den FC Ingolstadt.

Wehen Wiesbaden gegen Ingolstadt: Wer sichert sich Platz in der 2. Liga?

Wehen - Steigt der SV Wehen Wiesbaden in die 2. Liga auf? Oder bleibt der FC Ingolstadt drin? Das wird die große Frage sein, die zumindest im Hinspiel noch nicht ganz beantwortet werden kann. Der erste Aufschluss aber kann schon gegeben werden.

Für Wehen spricht die Statistik. Siebenmal von zehn Relegationsduellen konnte sich der Drittligist durchsetzen. Nur Dynamo Dresden (2013), der TSV 1860 München (2015)* und FC Erzgebirge Aue (2018) hielten als Zweitligist nachträglich die Klasse.

Allerdings spricht für Ingolstadt ganz klar die Formkurve. Während die Oberbayern lange auf dem letzten Rang lagen, wurde mit einem Kraftakt der Relegationsplatz erreicht. Beinahe wäre am letzten Spieltag noch mehr drin gewesen, doch die 2:4-Niederlage in Heidenheim besiegelte das Schicksal der Schanzer. Dennoch gab es vor dem Spiel gegen Heidenheim unter dem schon vierten Trainer Tomas Oral in sechs Spielen fünf Siege und ein Unentschieden.

Wehen gewann sogar die vergangenen vier Partien und hat damit den Relegationsrang vor dem Halleschen FC gesichert. Sie wollen die Partie nicht nur im Live-Ticker verfolgen, sondern auch live sehen? Wir haben für Sie recherchiert, auf welchem Sender das Hinspiel läuft. Und wenn Sie schon heiß auf die Partie sind, können Sie auch schon die Erstliga-Entscheidungsspiele zwischen VfB Stuttgart und Union Berlin sowohl in TV* als auch im Live-Ticker verfolgen.

2. Liga gegen 3. Liga - So endete die Relegationspartien in der Vergangenheit

Datum Drittligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2009 SC Paderborn 07 VfL Osnabrück 1:0 1:0 2010 FC Ingolstadt 04 Hansa Rostock 1:0 2:0 2011 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 1:1 3:1 n. V. 2012 SSV Jahn Regensburg Karlsruher SC 1:1 2:2 2013 VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1:0 0:2 2014 SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 1:3 4:2 n. V. 2015 Holstein Kiel TSV 1860 München 0:0 1:2 2016 Würzburger Kickers MSV Duisburg 2:0 2:1 2017 SSV Jahn Regensburg TSV 1860 München 1:1 2:0 2018 Karlsruher SC FC Erzgebirge Aue 0:0 1:3

