Tausende Real-Fans feiern Ronaldo, Kroos & Co. in Madrid

Nach dem 13. Champions-League-Triumph sind die Fußball-Profis von Real Madrid in der spanischen Hauptstadt von tausenden Fans gefeiert worden.

Madrid - Den Menschen, die sich auf dem prall gefüllten Platz Puerta del Sol im Zentrum Madrids versammelten, präsentierten die Kapitäne Sergio Ramos und Marcelo am späten Sonntagabend auf dem Balkon des Gebäudes der Regionalregierung den silbernen Sieger-Pokal. „Diese Trophäe gehört auch Euch. Jetzt müssen wir langsam schon an den 14. Titel denken“, rief Ramos unter dem Jubel der Massen. Die Fans skandierten unter anderem immer wieder „Campeones, campeones“ (Meister, Meister).

+ Sergio Ramos (L) und Marcelo mit dem Henkelpott. © AFP / OSCAR DEL POZO

Beim Finale in Kiew hatten die Königlichen um Weltmeister Toni Kroos und Weltfußballer Cristiano Ronaldo den FC Liverpool am Samstag mit 3:1 bezwungen. Am Sonntagabend wollten die Profis nach Besuchen der Almudena-Kathedrale, der Regionalregierung und des Rathauses mit den Fans auch noch am Cibeles-Brunnen sowie im Estadio Santiago Bernabéu.

