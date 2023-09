Testspiel in der Länderspielpause: VfB Stuttgart trifft auf Klub aus der Schweiz

Am Freitag

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den FC St. Gallen. Hier finden Sie alle Infos rund um die Partie:

Nach dem ordentlichen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga bestreitet der VfB Stuttgart in der Länderspiele ein Testspiel gegen den FC St. Gallen. Die Partie findet am Freitag (8. September) um 14 Uhr in Stuttgart statt.

VfB Stuttgart gegen FC St. Gallen – bei SÜDWEST24 finden Sie alle Infos zum Testspiel.

Die beiden Heimspiele gegen den VfL Bochum und zuletzt gegen den SC Freiburg gewannen die Schwaben jeweils mit 5:0. Auswärts unterlag das Team um Kapitän Waldemar Anton bei RB Leipzig mit 1:5. (nwo)

Rubriklistenbild: © Tom Weller/dpa