Live-Ticker: FIFA-Gala beginnt! Wer wird Weltfußballer?

Zürich - Am Montagabend kürt die Fifa den Weltfußballer 2016. Als großer Favorit gilt Cristiano Ronaldo. Auch eine Deutsche hat Chancen auf eine Auszeichnung. Alle Infos im News-Ticker.

In Zürich werden am Montag „The Best FIFA Football Awards“ verliehen - darunter die Auszeichnung für den besten Profi 2016.

Auf der Liste der möglichen Weltfußballer 2016 stehen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Antoine Griezmann.

Die Deutsche Melanie Behringer könnte zur Weltfußballerin 2016 gewählt werden.

+++ 18.37 Uhr: Hier noch einmal alle Titel und Nominierten in der Übersicht:

Kategorie Name Nationalität Team FIFA-Weltfußballer Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid (Spanien), Portugiesische Nationalmannschaft Antoine Griezmann Frankreich Atlético Madrid (Spanien), Französische Nationalmannschaft Lionel Messi Argentinien FC Barcelona (Spanien), Argentinische Nationalmannschaft FIFA-Weltfußballerin Melanie Behringer Deutschland FC Bayern München (Deutschland), Deutsche Nationalmannschaft Carli Lloyd USA Houston Dash (USA), US-amerikanische Nationalmannschaft Marta Brasilien FC Rosengård (Schweden), Brasilianische Nationalmannschaft FIFA-Welttrainer Claudio Ranieri Italien Leicester City (England) Fernando Santos Portugal Portugiesische Nationalmannschaft Zinedine Zidane Frankreich Real Madrid (Spanien) FIFA-Welttrainerin Jillian Ellis USA US-amerikanische Nationalmannschaft Silvia Neid Deutschland Deutsche Nationalmannschaft (bis 2016) Pia Sundhage Schweden Schwedische Nationalmannschaft Fairplay-Preis Gewinner wird am 9. Januar bekanntgegeben - - Puskás-Preis Marlone Brasilien Corinthians São Paulo (Brasilien Daniuska Rodríguez Venezuela Venezolanische U17-Nationalmannschaft Faiz Subri Malaysia Penang FA (Malaysia) Fanpreis Fans von ADO Den Haag (Niederlande) - - Fans des FC Liverpool (England) und Borussia Dortmund (Deutschland) - - Fans der isländischen Nationalmannschaft - -

+++ 18.35 Uhr: Und jetzt betreten, begrüßt von Naturally 7, das Moderatoren-Duo Eva Longoria und Marco Schreyl die Bühne. Es ist angerichtet. Acht FIFA-Awards werden heute vergeben.

+++ 18.32 Uhr: Und der Abend startet mit ungewöhnlichen, aber faszinierenden Tönen! Naturally 7, die A-capella-Musiker aus den USA, eröffnen den Abend - und das mit einer eigenen Interpretation von „In the air tonight“ von Phil Collins. Richtig stark!

+++ 18.30 Uhr: Los geht es mit der FIFA-Gala!

+++ 18.22 Uhr: Da ist einer aber ganz stolz! Mohd Faiz Subri (29), seines Zeichens Spieler beim Penang FA aus Malaysia und Nationalspieler, postet stolz sein Selfi mit Manuel Neuer. So oft ist man eben nicht bei einer FIFA-Gala und sitzt auch noch so nahe beim besten Keeper der Welt.

+++ 18.00 Uhr: In einer guten halben Stunde soll die FIFA-Gala beginnen.

+++ 17.35 Uhr: Manuel Neuer (30) ist da! Der Torhüter des FC Bayern betritt den grünen Teppich unter dem Jubel der Fans., Er reiste extra für die Gala frühzeitig aus dem Bayern-Trainingslager ab. „Ich freu mich wieder hier zu sein. Ich bin meinen Teamkollegen dankbar, die mich das ganze Jahr über unterstützen.“ Un wenige Momente später trifft auch Antoine Griezmann (25) ein.

+++ 17.30 Uhr: Und jetzt kommt der brasilianische Superstar Marta (30) an. Unglaublich: Zwölf Mal in den letzten 13 Jahren war sie für den Titel der Weltfußballerin nominiert, fünf Mal gewann sie ihn (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

+++ 17.24 Uhr: Und jetzt kommt die Dame, die heute durch den Abend führen wird: Schauspielerin Eva Longoria (41). Der zweite Part des Moderatoren-Duo kommt übrigens aus Deutschland, es ist Marco Schreyl (43).

+++ 17.15 Uhr: Die Stars treffen derzeit auf dem roten ... ähm, nein grünen Teppich vor den TPC-Studios in Zürich ein! Der Teppich ist heute dem Rasen entsprechend grün. In diesem Moment schreiten Ex-Frauen-Bundestrainerin Silvia Neid und Nationalspielerin Melanie Behringer (FC Bayern) ein. Beide sind heute nominiert.

+++ Bei den Frauen könnte übrigens eine Deutsche einen großen Triumph feiern: Melanie Behringer, die beim Olympischen Turnier in Brasilien nicht nur den Titel mit ihrem Team einheimsen konnte, sondern mit fünf Treffern auch noch Torschützenkönigin wurde.

+++ Wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Ticker zur Kür des Weltfußballers 2016. Auf der Liste stehen zwei übliche Verdächtige: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Der Dritte im Bunde gilt als Außenseiter - dennoch soll er erwähnt werden: der Franzose Antoine Griezmann.

Vorbericht zu „The Best FIFA Football Awards“

Es ist die wohl wichtigste persönliche Ehrung für einen Fußballer durch die Fifa: die Auszeichnung zum Weltfußballer. Das erste Mal seit 2009 zeichnet die Fifa diesen in Eigenregie aus. Bedeutet: Es wird hier nicht mehr der Ballon d‘Or vergeben, dafür werden aber die Sieger der „The Best Fifa Football Awards“ gekürt. Darunter also auch der Profi, der im vergangenen Jahr am meisten überzeugen konnte.

Zur Auswahl stehen auch dieses Jahr wieder die beiden unumgänglichen Kicker Cristiano Ronaldo und Lionel Messi (holte den Titel bereits fünf Mal). Als Außenseiter gilt unterdessen der dritte Fußballer: Antoine Griezmann. Der Franzose begeisterte bei der EM 2016, traf dort sechs Mal ins Netz und wurde Torschützenkönig. Kritiker sagen aber, dass der dritte Platz das beste sei, was ein Profi angesichts der überragenden Fußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi rausschlagen könne. Franck Ribéry und Manuel Neuer können davon ein Lied singen - beide landeten 2013 beziehungsweise 2014 auf dem dritten Platz hinter den beiden Star-Kickern. In Anbetracht der Erfolge, die Ronaldo 2016 feiern konnte, wird wohl auch Lionel Messi einpacken müssen: An CR7 führt so gut wie kein Weg vorbei.

Schafft Antoine Griezmann die Sensation und wird zum Weltfußballer 2016 gewählt? Oder geht der Titel doch wieder an Cristiano Ronaldo? Und wie schneidet die Deutsche Melanie Behringer ab? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

