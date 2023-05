„Tuchel und der FC Bayern? Extrem starke Kombination“ – Alaba schwärmt von Ex-Klub

Von: Florian Schimak

Für David Alaba ist der FC Bayern mit Thomas Tuchel bestens aufgestellt – trotz des holprigen Starts. Ein weiterer Ex-Trainer bekommt auch Lob.

München – Das Halbfinale in der Champions League steht an! Nicht mit dabei: Der FC Bayern.

David Alaba Geburtsdatum: 24. Juni 1992 (30 Jahre) Verein: Real Madrid Position: Innenverteidigung Marktwert: 50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

David Alaba will mit Real Madrid den nächsten Titel in der Champions League

Zum dritten Mal in Folge ist der deutsche Rekordmeister nur Zuschauer, wenn sich die besten Teams in Europa in der finalen Phase um den Henkelpott streiten. In diesem Jahr war gegen Manchester City Endstation im Viertelfinale (0:3, 1:1).

Das Team von Trainer Pep Guardiola trifft nun auf Titelverteidiger Real Madrid. Dort im Team: David Alaba. Der 30-Jährige hat bereits drei Mal den Titel in der Königsklasse gewinnen können – und will die CL-Trophäe auch in diesem Jahr holen.

David Alaba sieht den FC Bayern mit Thomas Tuchel bestens aufgestellt. © IMAGO / Shutterstock / Sven Simon

„Real Madrid und die Champions League haben einfach eine spezielle Beziehung“ – Ex-FCB-Star Alaba

„Real Madrid und die Champions League haben einfach eine spezielle Beziehung, denke ich“, sagt der Ex-Star des FC Bayern im Interview mit der tz, wo er auch das Erfolgsgeheimnis der Königlichen verrät: „Wir spielen mit sehr viel Selbstbewusstsein und glauben in jedem Spiel bis zur letzten Sekunde an uns und an den Erfolg. Und wir haben eine extrem hohe Qualität in unserem Kader.“

Unter seinem aktuellen Trainer Carlo Ancelotti spielte Alaba bereits auch in München. Dort musste der Italiener aber vorzeitig gehen. Dennoch ist der Linksfuß voll des Lobes. „Er hat auch in München funktioniert, wir haben auch dort starken Fußball gezeigt und Erfolge gefeiert“, so Alaba: „Er zählt zu den größten Trainern aller Zeiten und bringt darüber hinaus eine sehr spezielle Erfahrung mit und hat menschliche Werte und Charakterzüge, die sehr besonders und wichtig sind.“

David Alaba lobt Carlo Ancelotti und Thomas Tuchel: „Menschliche Werte und Charakterzüge“

Ancelotti musste nach einer 0:3-Niederlage in Paris damals seinen Hut nehmen, weil die Bayern-Bosse die großen Ziele der Münchner in Gefahr sahen. Aus einem ähnlichen Grund musste auch Julian Nagelsmann Ende März gehen, Thomas Tuchel übernahm.

Doch auch mit dem Ex-Chelsea-Coach schieden die Bayern aus dem DFB-Pokal und der Champions League aus. Dennoch sieht Alaba für seinen Ex-Klub eine vielversprechende Zukunft. „Er (Tuchel, Anm.d.Red.) ist in der heißen Phase der Saison eingestiegen, hatte gleich mehrere schwierige Partien vor der Brust“, schätzt der Österreicher die Lage ein: „Ich bin mir aber sicher, dass Thomas Tuchel und die Bayern eine extrem starke Kombination sind.“

Trotz der drei CL-Titel und den unzähligen Meisterschaften und Pokalsiegen mit Madrid sowie dem FC Bayern ist Alaba noch voller Motivation. „Solange ich Fußball spiele, werde ich nicht aufhören, große Ziele zu haben“, verrät der Real-Star: „Ich will jede Saison jeden Titel gewinnen, so einfach ist das. Und natürlich werde ich alles dafür geben, um mit Österreich ebenfalls alle unsere Ziele zu erreichen.“

Alaba wechselte im Sommer 2021 nicht gerade geräuschlos vom FC Bayern zu Real Madrid – aus Sicht der Münchner unglücklicherweise damals ablösefrei. Seit dem Abgang des damaligen Abwehrchefs sucht man an der Säbener Straße nach einem Ersatz.