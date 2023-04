FCB-PK vor Pokal-Gipfel: „Ich liebe Cancelo“ – Tuchel schwärmt vor Freiburg-Spiel vom Portugiesen

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend im Viertelfinale des DFB-Pokals des SC Freiburg. Am Montag tritt Thomas Tuchel vor die Presse und liefert letzte Infos. Die PK im Live-Ticker.

+++ 14.02 Uhr: So, und das war‘s von der PK mit Thomas Tuchel. Abermals ein richtig sympathischer, eloquenter und gehaltvoller Auftritt des neuen Bayern-Trainers.

+++ 13.58 Uhr: Wird der Strafenkatalog von Nagelsmann weitergeführt? „Ich habe nichts gegen einen Strafenkatalog. Aber das muss aus der Mannschaft kommen, ich werde nicht Polizist spielen. Natürlich fängt das Training pünktlich an. Aber jeder kann zu spät kommen, weil man nach dem Mittagsschlaf vergessen hat, den Wecker zu stellen. Dann kommt‘s darauf an, wie derjenige sich danach verhält. Strafenkatalog gerne, das gehört dazu. Die Spieler nehmen sich ja ganz gerne in bisschen Geld ab.“ (lacht)

+++ 13.55 Uhr: Ist die Bayern-Kabine „Kindergeburtstag“ im Vergleich zu der in Paris? „Der Fokus beim FC Bayern und beim FC Chelsea ist ähnlich. In Paris war es ein bisschen anders. Es ist ein bisschen eine andere Kultur im Land. Aber nicht besser oder schlechter. Das Wichtigste daran ist, dass ich meine Mannschaft liebe und sie mag. Es war toll, mit solchen Persönlichkeiten auf dem Platz zu stehen. Eine Kabine ist ein sensibles Gebilde.“

+++ 13.51 Uhr: Wie sich das Bayern-Spiel verändern würde, wenn Cancelo rechts spielen würde: „Ich liebe Cancelo, ich liebe Joao. Ich hab so oft gegen ihn spielen müssen. Er ist ein anderer Spielertyp als Benji. Er kann auch links spielen in der Viererkette. Kann aber auch auf der Doppelsechs spielen. Seine Stärken sind die Flanken, die Flugbälle. Es sind aber hier viel Veränderung, man hofft, dass es klickt. Aber das ist absolut normal, wir werden ihn brauchen. Jeder Spieler bringt seine eigene Stärke mit.“

+++ 13.50 Uhr: Gibt einen Titel, den er sich von den drei am meisten wünscht? „Wir wollen alles haben, da wird nicht rumentschieden. Ein Titel ist das, was bleibt. Die Spieler lieben hier die Monate im April und Mai.“

+++ 13.47 Uhr: Was kam bei den Einzelgesprächen mit Leroy Sané raus? „Einzelgespräche bleiben im Vertrauen. Er steht natürlich sehr im Fokus, das ist mir jetzt in den letzten Tagen aufgefallen. Er definiert sich als Mannschaftsspieler. Es ist eine Freude, ihn dabei zu haben und wir werden nicht aufhören, ihn zu pushen.“

+++ 13.45 Uhr: Wie sieht die Zukunft von Benjamin Pavard aus? „Ich möchte nicht eingreifen in bestehende Verhandlungen. Nach dem Mainz-Spiel können wir darüber vielleicht mal sprechen. Er hat sofort mein Vertrauen bekommen. Er ist ein etwas unterschätzter Spieler. Er passt sich auf aller höchstem Niveau sofort an. Für uns aber ist er ein super-wertvoller Spieler. Aber es ist nicht nur interessant, was ich sage oder der FC Bayern. Da gehören auch noch andere Dinge dazu.“

+++ 13.42 Uhr: Hat der neuen Bayern-Trainer seine Stammelf gefunden? „Das Rennen ist eröffnet, wir werden nicht mit einer Stammelf durch die restliche Saison gehen.“

+++ 13.40 Uhr: Zum Personal: „Noussair Mazraoui war ein bisschen krank und hat gestern und heute gefehlt. Auch Mathys Tel fällt aus. Choupo hat heute nicht trainiert, aber das war eher eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er soll morgen Vormittag trainieren und am Abend fit sein.“

+++ 13.38 Uhr: Über das Verhältnis zu SC-Trainer Christian Streich: „Es ist nicht möglich, dass es nicht emotional wird, wenn man gegen Christian spielt. Wir kennen uns schon länger aus der Jugend. Er hat beim Sport-Club einen absoluten Legendenstatus, mein Weg war ein anderer.“

+++ 13.37 Uhr: „90 Minuten kann er noch nicht. Das wäre zu viel Risiko. Eine Halbzeit wäre machbar“, sagt Tuchel über Jamal Musiala: „In der Nähe vom Strafraum, ob auf der Acht, der Zehn oder vielleicht auf den offensiven Außen.“

+++ 13.34 Uhr: Thema Sadio Mané. „Ich kenne ihn natürlich, es steht außer Frage, dass er ein absoluter Topspieler ist. Er hat in der härtesten Liga der Welt immer zweistellig getroffen und war dort natürlich absoluter Schlüsselspieler. Aber selbst in dem Alter ist es normal, dass man Zeit braucht, dass man sich im neuen Verein 1000 Prozent wohlfühlt. Stürmer wie Sadio sind sensibel, durch die Verletzung kamen Zweifel. Wir haben keinerlei Zweifel an seiner Klasse. Es geht um Vertrauen und Erfolg, um in den Flow zu kommen. Meist hilft da ein Tor. Aber bei Stürmern gibt‘S diesen Phasen.

+++ 13.30 Uhr: Würde er Julian Nagelsmann raten, zum FC Chelsea zu gehen? „Wenn er mich fragen würde und meinen Rat braucht, oder? Es ist ein krasser Zeitpunkt, weil es kurz nach meiner neuen Einstellung war. Ich habe lange gebraucht, um mich davon zu distanzieren. Aber der Club hat sich massiv verändert. Daher muss ich auch keinen Rat geben, weil sich der Verein komplett geändert hat.“

+++ 13.30 Uhr: Pünktlich geht‘s los, Thomas Tuchel ist da.

+++ 13.17 Uhr: So langsam füllen sich auch die Reihen auf den Plätzen im Medienraum an der Säbener Straße. Großes Diskussionsthema: War‘s am Wochenende ein 4-2-3-1- oder doch ein 4-3-3-System. Am Ende einigte man sich auf „fließende Übergänge“. Mal gespannt, was Tuchel dazu sagen wird gleich.

+++ 13.05 Uhr: In knapp einer halben Stunde geht‘s los, dann startet die PK mit Thomas Tuchel vor dem Pokalspiel gegen den SC Freiburg. An der Säbener Straße warten trotz leichtem Schneefall und niedrigen Temperaturen viele Fans auf ihr Bayern-Stars.

München – Thomas Tuchel hat sein erstes Spiel als Trainer des FC Bayern gewonnen – und das ausgerechnet auch noch gegen den BVB. Problem: Kaum einer berichtet darüber.

Die Fehde zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus plus die Anschuldigungen durch das Management von Julian Nagelsmann waren das Gesprächsthema des Wochenendes. Doch ein Glück bleibt dafür auch nicht viel Zeit, denn bereits am Dienstag geht es für den neuen, alten Tabellenführer aus München im DFB-Pokal weiter.

Der SC Freiburg, Finalist in der vergangenen Saison, ist in der Allianz Arena zu Gast. Man darf gespannt sein, ob Trainer Tuchel dieses Mal einen kleinen Einblick in seine Aufstellungsideen gibt. Wählt er wieder eine „unfaire Aufstellung“ wie gegen den BVB? Bekommt einer der Sieger aus dem Topspiel vielleicht eine Pause? Wer ist verletzt? Darf Jamal Musiala von Beginn an ran?

All diese Fragen werden am Montag um 13.30 Uhr beantwortet, wenn Thomas Tuchel zur Pressekonferenz an der Säbener Straße erscheint. Im Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Aussage. (smk)

