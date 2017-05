0:24: Toni Polster kassiert heftige Niederlage

Ganz selten gehen Fußballspiele zweistellig aus, noch seltener mit 24 Gegentoren. Toni Polster hat bewusst die Jugend spielen lassen - und würde es wieder so machen.

Wien - Österreichs Fußball-Idol Toni Polster hat als Trainer des Viertligisten SC Wiener Viktoria eine 0:24 Niederlage gegen den SV Wienerberg kassiert. Er habe am Sonntag bewusst eine Jugendelf auf den Platz geschickt, um mit den Spielern der ersten Mannschaft lieber zu trainieren, sagte er dem Online-Portal t-online. „Wir haben sehr gut trainiert. Es war insgesamt ein positiver Tag“, ergänzte der ehemalige Torjäger des 1.FC Köln. Grund für das Schonen der besten Elf sei das bereits am Dienstag anstehende Finale im Toto-Cup, wo sein Verein auf ASK Elektra trifft. „Es gab keine andere Möglichkeit. Ich musste das tun und würde es wieder so machen“, meinte Polster. „Wir wussten, dass es ein Debakel gibt.“

Der 53-Jährige hatte in Spanien, beim 1.FC Köln sowie bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Für Österreich bestritt er 95 Länderspiele, mit 44 Treffern ist er Rekordtorschütze seines Landes. Seit 2010 agiert Polster als Trainer.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance /dpa