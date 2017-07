Tor des Jahres? Hier spielt Barcas Topstar Neymar eine ganze Abwehr schwindelig

Was für ein herrliches Tor! Barcelonas Dribbelkünstler Neymar erzielte im Testspiel gegen Juventus Turin ein Traumtor. Hier gibt es das Video des Kunststücks zu sehen.

New York - Der spanische Pokalsieger FC Barcelona konnte das Testspiel im NFL-Stadion der New York Giants für sich entscheiden. Am Ende hieß es 2:1 für die Spanier. Vor allem Barcas Topstar Neymar sorgte für Gesprächsstoff. Der Brasilianer, der bei Paris St. Germain gehandelt wird, erzielte nicht nur beide Tore, sondern verblüffte die 82.000 Zuschauer mit einen unfassbaren Solo durch den Strafraum der Turiner. Gleich fünf Defensivspieler ließ Neymar in der 26. Minute alt aussehen, als er zum 2:0 Zwischenstand einschoss. Zuvor erzielte er nach einem Doppelpass mit Paco Alcácer den Führungstreffer in der 15 Minute. Chiellini verkürzte in der zweiten Hälfte per Kopf für Turin (63.). Hier gibt es das Highlight des Testspiels: Das Traumtor von Neymar.

mk